Threads: So nutzt ihr die Twitter-Alternative schon heute - ohne VPN

Metas Twitter-Konkurrent Threads ist derzeit in aller Munde. Obwohl das soziale Netzwerk noch nicht in Deutschland verfügbar ist, könnt ihr die Plattform schon jetzt nutzen. Wir zeigen, wie ihr die Android- und iOS-App auch ohne VPN herunterladen und installieren könnt.

Tipp an iPhone-Besitzer: Solltet ihr keine freie Handynummer zur Hand haben und auf verdächtige Drittanbieter verzichten wollen, könnt ihr euch alternativ Solltet ihr keine freie Handynummer zur Hand haben und auf verdächtige Drittanbieter verzichten wollen, könnt ihr euch alternativ eine Skype-Nummer zulegen , auch wenn hierfür ein paar Euro fällig werden. Diese ist sofort verfügbar, kann SMS für mögliche Authentifizierungen empfangen und praktischerweise sogar aus den USA kommen.

Threads: Download und Installation für Google Android

Aktuelle APK-Datei von Threads herunterladen In den Smartphone-Optionen "Apps aus anderen Quellen installieren" zulassen Threads starten, per Instagram-Konto einloggen und Profil anlegen

Threads: Download und Installation für Apple iOS

Apple.com im Browser aufrufen und Region (oben) auf "United States" ändern Neue Apple ID in den USA anlegen (Einkaufstasche -> Account -> Create yours now) Apple App Store auf dem iPhone öffnen Account-Profilbild rechts oben auswählen, ganz nach unten scrollen und "Abmelden" Achtung: Abmeldung nur im App Store durchführen, nicht in den iPhone-Einstellungen Mit neuer US-Apple-ID im App Store einloggen Download der Threads-App starten Aufruf zur Profil-Vervollständigung folgen US-Adresse (via Generator) angeben Abmeldung aus Schritt 4 wiederholen Mit deutscher Apple ID im App Store anmelden Threads starten, per Instagram-Konto einloggen und Profil anlegen

Meta

Mehr als 30 Millionen Nutzer haben sich bereits für Threads registriert. Dabei ist die Plattform offiziell erst seit 6. Juli am Netz. Grund genug, sich die Alternative zu Twitter genauer anzusehen. Aufgrund aktueller und geplanter Datenschutzgesetze ist Threads in der Europäischen Union und entsprechend in Deutschland offiziell noch nicht verfügbar. Was allerdings nicht heißt, dass man die App nicht mit ein paar Kniffen trotzdem nutzen kann.Grundlegend vorausgesetzt werden ein Smartphone mit Google Android oder Apple iOS (iPhone) und ein Instagram-Account. iOS-Nutzer müssen zusätzlich einen US-Account für den Apple Store erstellen und benötigen hierfür eine gültige E-Mail-Adresse, Handynummer und eine Adresse aus den Vereinigten Staaten. Für Letztere kann problemlos ein US Adress Generator verwendet werden. Ein VPN wird nicht benötigt.Und schon seid ihr startklar und könnt Threads sowohl unter Google Android als auch unter Apple iPhone ausprobieren. Noch wird euer Feed gut gefüllt sein mit Prominenten, US-Webseiten und Co. Doch nach und nach dürften immer mehr eurer Instagram-Freunde bei Threads einkehren - wenn denn der Trend weiterhin anhält.