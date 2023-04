Falt-Smartphone: So soll das neue Samsung Galaxy Z Fold5 aussehen

Äußerlich nur minimale Veränderungen

Zusammenfassung Samsung arbeitet an neuen faltbaren Smartphones: Galaxy Z Fold 5.

Design ändert sich wenig, aber keine Lücke mehr zwischen beiden Gehäusehälften.

Außendisplay 6,2 Zoll, Seitenverhältnis leicht geändert.

Kameraeinheit angepasst, Blitz neben obere Kamera.

Vorstellung Ende Juli beim nächsten Samsung Unpacked-Event.

Weitere Neuheiten: Galaxy Tab S9-Serie, Galaxy Watch 6, True-Wireless-Earbuds.

OnLeaks/Smartprix

Auf den ersten Blick ändert sich laut den von OnLeaks und Smartprix veröffentlichten CAD-Rendern wenig, doch wer genauer hinsieht, wird positiv überrascht. Samsung will offenbar endlich dafür sorgen, dass das Samsung Galaxy Z Fold5 ohne eine Lücke zwischen den beiden Gehäusehälften daherkommt. Bisher bestand bauartbedingt immer eine kleine Lücke zwischen den beiden Hälften, was damit zu begründen war, dass Samsung einen gewissen minimalen Faltradius beim Hauptdisplay wahren musste.Mittlerweile hat man dies wohl aufgrund modernerer Fertigungsmethoden in den Griff bekommen und kann so zumindest in dieser Hinsicht gegenüber der wachsenden Konkurrenz anderer Hersteller aufschließen. Das Ergebnis ist eine etwas kompaktere Bauweise, auch wenn die weiteren Abmaße darauf hindeuten, dass sich bei der Displaygröße des Samsung Galaxy Z Fold5 kaum etwas ändert.So soll das Außendisplay mit 6,2 Zoll Diagonale praktisch unverändert bleiben. Allerdings hatten frühere Berichte angedeutet, dass Samsung das Seitenverhältnis leicht ändern will. Durch das geänderte Design des Scharniers könnte sich zumindest die Breite der "Delle" im Bereich der "Falte" schrumpfen, so dass die Nutzer des Galaxy Z Fold5 auf Vorteile im Hinblick auf das Benutzungserlebnis hoffen können.Samsung hat offensichtlich das Design rund um die ebenfalls neue Kameraeinheit angepasst. Während sich bei der Anordnung der drei Kameras untereinander nichts ändert, soll der Blitz offenbar wandern. Er wird neben die obere Kamera verlegt, was auf neue Sensoren hindeutet und nahelegt, dass Samsung am internen Layout der Komponenten des Galaxy Z Fold 5 weitergehende Änderungen vorgenommen hat, als sich von außen auf den ersten Blick erkennen lässt.Die Vorstellung des neuen Falt-Flaggschiffs von Samsung dürfte gegen Ende Juli erfolgen, wie jüngst in einigen Vorabberichten zu hören war. Beim nächsten großen Samsung Unpacked-Event werden dann aller Voraussicht nach neben dem Z Fold 5 und seinem günstigeren Schwestermodell Galaxy Z Flip5 auch noch die neuen Tablets der Galaxy Tab S9-Serie, die neue Galaxy Watch 6-Reihe von Smartwatches und neue True-Wireless-Earbuds von Samsung vorgestellt werden.