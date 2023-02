Baldur's Gate 3 hat ein Release-Datum und erscheint auch für die PS5

Baldur's Gate 3 erscheint nicht nur für PC und Mac, sondern auch für die PlayStation 5 - dies haben die Larian Studios gestern im Rahmen von Sonys State of Play-Event verkündet. Das Release-Datum für alle Plattformen steht dabei auch schon fest. Im Trailer wird zudem ein weiterer Antagonist des Rollenspiels enthüllt.Baldur's Gate 3 ist schon seit einer Weile im Early Access bei Steam verfügbar, kann dort aber noch nicht im vollen Umfang durchgespielt werden. Dies ändert sich erst mit der Veröffentlichung der finalen Version am 31. August 2023. Ab diesem Datum wird das Spiel dann nicht nur für PC und Mac, sondern auch die PS5 zu haben sein und sich natürlich auch mit Gamepad spielen lassen. Baldur's Gate 3 bekommt außerdem einen Split-Screen-Koop, sodass zwei Spieler gleichzeitig vor einem Bildschirm spielen können. Spielstände und gesammelte Fortschritte lassen sich zwischen den drei Plattformen übertragen.Im neuen Trailer können wir einen ersten Blick auf General Ketheric Thorm werfen. Der mächtige Nekromant führt eine Armee der Toten an und dürfte daher nur schwer zu bezwingen sein. Die Entwickler stellen jedoch klar, dass Ketheric nur einer von drei Antagonisten des Spiels ist. Interessante Randnotiz: Der Schauspieler J. K. Simmons leiht dem Schurken seine Stimme. Dieser hat unter anderem in Sam Raimis Spider-Man-Trilogie den cholerischen Daily Bugle-Herausgeber John Jonah Jameson gespielt. Ein weiteres Video auf YouTube zeigt den Star bei seiner Arbeit im Tonstudio