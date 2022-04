Elon Musk: Tesla plant ein "futuristisches" dediziertes Robotaxi

Tesla hat in der Nacht auf heute in Austin, Texas seine neue Fabrik eröffnet und das Ganze zu einem Riesenevent namens Cyber Rodeo gemacht. Dabei gab es gleich mehrere Ankündigungen, vor allem warf Elon Musk wieder einen Blick in die Zukunft - zu Robotern und Robotertaxis.

Futuristisches Aussehen schon beim Cybertruck bewiesen

Der Tesla-Chef Elon Musk ist, das hat auch wieder einmal das Cyber Rodeo-Event bewiesen, vielleicht nicht der brillanteste Redner, dennoch hängen Millionen Fans gebannt vor den Streams und auch auf Twitter, wenn der 50-Jährige wieder einmal von der Zukunft träumt. Und in Austin hat er das gleich in mehrfacher Form gemacht: Einerseits kündigte er an, dass der humanoide Optimus-Roboter von Tesla bereits im nächsten Jahr erstmals zu sehen sein soll, andererseits sprach Musk über ein neues "Robotaxi", das sein Unternehmen anbieten wird.Laut Elon Musk wird der Elektroautobauer ein Fahrzeug entwickeln und bauen, das selbst fahren und auch "futuristisch aussehen" wird. "Massiver Maßstab. Vollständig selbstfahrend. Es wird ein spezielles Robotaxi geben", sagte der Cowboyhut und Sonnenbrille tragende Musk auf der Bühne (via Reuters ).Dabei könnte man die Ankündigung, dass dieses futuristisch aussehen wird, durchaus als PR abtun, allerdings hat Musk bereits beim Cybertruck bewiesen, dass er futuristisch meint, wenn er futuristisch sagt.Allzu viele Details gab es dazu allerdings nicht, schon gar nicht einen Zeitplan oder technische Details. Es ist aber klar, dass das System auf dem aktuell entwickelten und demnächst allgemein verfügbaren Full Self-Driving (FSD) aufbauen wird. Dazu passend kündigte Musk jedoch an, dass das immerhin 12.000 Dollar teure Selbstfahr-System noch in diesem Jahr für alle US-Interessenten zur Verfügung stehen wird - bisher war die Full Self-Driving Beta bei rund 60.000 Fahrzeugen in den Vereinigten Staaten installiert.