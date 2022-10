Original AirPods Pro erhalten adaptiven Transparenz-Modus mit iOS 16.1

Eine der Neuerungen für die AirPods Pro 2 ist die adaptive Transparenz, mit der Umgebungsgeräusche reduziert werden. Nun sieht es so aus, als ob Apple ein Software-Update für die AirPods Pro der ersten Generation vorbereitet, um auch dort den adaptiven Transparenz-Modus zu starten.

Neue Funktion für alte AirPods Pro

Diese Verbesserung ist derzeit noch im Betatest. Es sieht aber so aus, dass die Funktion schon mit dem iOS 16.1 Update für die ersten AirPods Pro zur Verfügung stehen wird.Bei Reddit hatten einige Nutzer über die Funktion in der iOS 16.1 Beta 3 diskutiert, nachdem sie den neuen Modus "Adaptive Transparenz" auf ihren Geräten entdeckt hatten. Mit der Beta 3 findet man dann auch mit den originalen AirPods Pro in der Einstellungen-App / AirPods die Aktivierung der adaptiven Transparenz.Die Funktion ermöglicht es, bestimmte Geräusche, die den Audiopegel überschreiten, intelligent auszublenden. Es werden also nicht alle Töne gleichermaßen gedämpft, so dass vor allem sehr laute Töne abgemildert werden.Adaptive Transparenz ist eine Funktion, die durch die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) der AirPods Pro ermöglicht wird. Das erste und das zweite AirPods-Pro-Modell unterstützen ANC. Der Nutzer kann regulär zwischen Geräuschunterdrückung und Transparenz umschalten. Wenn die adaptive Transparenz bei den AirPods Pro der 2. Generation aktiviert ist, profitieren Nutzer auch im Transparenz-Modus von der Geräuschunterdrückung, sobald die AirPods laute Geräusche wahrnehmen. Die Ohrhörer reduzieren dann die Lautstärke, die durchdringt.Die Funktion stellt zudem sicher, dass man nicht zu lauten Geräuschen ausgesetzt wird, da das schädlich sein kann. iOS misst dazu bereits jetzt die Lautstärke, um den Audiopegel zu überprüfen und zu warnen.