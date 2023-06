Forza Motorsport: Neuer Trailer bestätigt den Release im Oktober

Microsoft hatte beim Xbox Games Showcase nicht nur einen brandneuen Trailer mit optisch beeindruckenden Gameplay-Szenen aus Forza Motorsport geteilt, sondern auch gleich das genaue Erscheinungsdatum des Rennspiels geteilt: Los geht es demnach im Oktober dieses Jahres.Genauer gesagt fällt der Startschuss für Forza Motorsport am 10. Oktober 2023 auf dem PC und der Xbox Series X/S . Wie das Spiel dann aussehen wird, zeigen Microsoft und das Team der Turn 10 Studios in einem neuen Video, welches sich ausschließlich aus echtem Ingame-Material zusammensetzt - und dieses kann sich durchaus sehen lassen! Zumindest optisch braucht sich Forza Motorsport vor Konkurrenten wie Gran Turismo 7 nicht zu verstecken. Versprochen werden 4K und flüssige 60 FPS inklusive Raytracing, auch auf der Xbox Series X.Im Trailer gibt es einige der über 500 Fahrzeuge zu sehen, die pünktlich zum Release im Spiel enthalten sind. Zu diesen zählen nun auch der Cadillac Racing V-Series.R Nr. 01 2023 und die Chevrolet Corvette E-Ray 2024, wie jetzt offiziell bestätigt wurde. Beide Autos werden zudem das Cover der Spielverpackung zieren.Auf den Upgrade-Shop können wir ebenfalls einen kurzen Blick werfen. Hier dürfen Spieler ihren fahrbaren Untersatz nach Herzenslust tunen. Insgesamt wird es dafür mehr als 800 Upgrades geben, wie die Entwickler bereits in der Vergangenheit verraten hatten.