Metacrash: Mark Zuckerbergs spektakulärer Börsenabsturz

Vor ziemlich genau einem Jahr, im Oktober 2021, wurde aus Facebook Meta . Die Umbenennung hat programmatischen Charakter. Künftig sollte nicht mehr das soziale Netzwerk im Mittelpunkt stehen, sondern eine neue digitale Realität, das Metaverse.Aber noch ist das 3D-Internet eine ziemlich spärlich bevölkerte Nische - und das dürfte laut einer Statista-Prognose auch erstmal so bleiben. Wie schlecht es um Zuckerbergs Meta-Visio steht, zeigt auch die Börsenperformance des Unternehmens. War Meta CompaniesMarketCap.com zufolge Ende 2021 noch rund 922 Milliarden US-Dollar wert, sind es aktuell noch etwa 349 Milliarden US-Dollar.Warum es nicht läuft mit der schönen neuen virtuellen Welt? Kein erkennbarer Mehrwert. Das jedenfalls sagen Kommentierende wie der Focus-Gastautor Wolfram Weimer . Seiner Meinung nach ist das Metaverse in seiner aktuellen Form, wie zuvor das Projekt "Second Life", zum Scheitern verurteilt.