Drohnen im Kampfgebiet: Söldner-Firma Wagner sucht nach Gamern

Das berüchtigte russische Söldner-Unternehmen Wagner sucht jetzt nicht mehr nur nach ausgebildeten Soldaten oder nach Sträflingen, die nahezu zu allem bereit sind, sondern auch nach völlig unerfahrenen Gamern.

Nicht nur Ukraine

Über die Möglichkeiten, die das russische Social Network VKontakte zur Zielgruppen-Sortierung für Werbekunden bietet, habe ein Bot des Unternehmens ausgewählte Nutzer angeschrieben und ihnen Rekrutierungsanzeigen geschickt. Gesucht würden demnach potenzielle Bewerber, die zwischen 21 und 35 Jahre alt sein, über gute Computerkenntnisse verfügen und körperlich fit sein sollten.Erfahrungen mit Flugsimulatoren oder ein Gaming-Hintergrund wären von Vorteil, heißt es laut eines Berichtes der oppositionellen russischen Publikation Vyorstka (via Newsweek ) in der Anzeige. Dies deutete bereits darauf hin, dass die Söldnertruppe vor allem Personen sucht, die an der Front verschiedene Drohnenmodelle steuern können.Das bestätigte sich auch bei Testanrufen der Vyorstka-Journalisten bei der Rekrutierungs-Hotline. Neben den üblichen Fragen zu Alter, Vorstrafen und Gesundheit interessierte sich der Anwerber demnach auch für die Art der Geräte, mit denen der potenzielle Mitarbeiter arbeiten wollte. "Wir haben zwei Arten von UAVs: Kopter und fortschrittlichere", war an der Leitung zu erfahren.Die Rekruten müssten dabei nicht unbedingt für einen Einsatz in der Ukraine bereit sein. Auch für Einsätze in Afrika würde Personal gesucht. Dort ist die Wagner-Gruppe unter anderem in Mali aktiv, wo sie den Raum besetzt, den die abrückenden UN-Truppen, zu denen auch ein Kontingent der Bundeswehr gehörte, freimachen. Aber auch in verschiedenen anderen afrikanischen Ländern ist Wagner aktiv und unterstützt verschiedene Kräfte - mit dem Ziel, russische Einflusssphären auf dem Kontinent zu schaffen.