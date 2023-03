Counter-Strike 2 startet in Testphase: Spiel löst CS:GO kostenlos ab

Valve hat Counter-Strike 2 soeben offiziell angekündigt. Das Spiel kommt schon heute, startet aber zunächst nur einen "limitierten Test", in dessen Rahmen erste Spieler Zugriff darauf bekommen. Es soll sich um eine Generalüberholung des Counter-Strike-Erlebnisses handeln.

Counter-Strike 2 erscheint im Sommer als Vollversion

Zusammenfassung Valve kündigt CS 2 an: Start des "Limited Test" für erste Spieler

CS 2 basiert auf Source 2-Engine mit grundlegenden Verbesserungen.

"Volle Version" für Sommer 2023 geplant.

3 Kartenarten: "Touchstone"-Level, verbesserte/überarbeitete Maps und neu aufgebaute.

Testphase ab heute mit einer Karte und Death-Match-Modus.

Teilnahme an Testphase vorerst nur unter Windows.

Valve plant deutlichen Ausbau von CS 2 in den kommenden Monaten.

Wie Valve heute mitteilte, ist Counter-Strike 2 ab sofort im Zuge eines "Limited Test" für erste Spieler zugänglich. Der Spielehersteller will "jedes System, jedes bisschen Content und jeden anderen Teil" von Counter-Strike neu überarbeiten und verspricht den "größten technischen Sprung nach vorn" in der Geschichte des Spiels. Außerdem will man jahrelang Updates und neue Features bieten.Valve will die "volle Version" von Counter-Strike 2 im Sommer 2023 veröffentlichen. Es basiert auf der Source 2-Engine und bringt einige grundlegende Verbesserungen, was die Interna des Spiels angeht. Unter anderem werden Rauchgranaten jetzt realistischer dargestellt und es gibt eine deutliche Steigerung der zeitlichen Genauigkeit, durch die Aktionen von den Servern mit größerer Präzision nachvollzogen werden können. Erste Details liefert eine FAQ Nach Angaben der Entwickler will man auch die Karten, die visuellen Effekte und die Grafikqualität sowie die Benutzerführung mit Counter-Strike 2 auf den neuesten Stand bringen. Auch das Audiosystem wird überarbeitet. Trotz der optischen Verbesserungen will Valve dafür sorgen, dass erfahrene Spieler ihre Fähigkeiten auch auf den überarbeiteten Karten nutzen können.Valve zufolge soll es drei Arten von Karten in Counter-Strike 2 geben. Es gibt sogenannte "Touchstone"-Level wie etwa Dust II, bei denen man kleinere optische Verbesserungen vornimmt, aber sonst auf Änderungen verzichtet. Es gibt außerdem Maps, die verbessert oder überarbeitet wurden und dabei entweder mit Features aus Source 2 aufgewertet werden oder gar komplett neu gebaut wurden.Vorerst will Valve im Rahmen des limitierten Tests dafür sorgen, dass erste Gamer anhand von Faktoren wie ihren jüngsten Aktivitäten auf den Servern des Unternehmens bekommen können. Vertrauenswürdigkeit und der Status ihres Steam-Accounts sollen dabei ebenfalls eine Rolle spielen. Wer ausgewählt wird, erhält über das Hauptmenü von CS:GO die Möglichkeit, sich für die Testphase anzumelden.Die Testphase beginnt heute mit einer einzigen Karte in Form von Dust II und die User können unter anderem im Death-Match-Modus gegeneinander antreten. Weitere Spielmodi und mehr Karten sollen im weiteren Verlauf der Testphase dazukommen. Vorerst ist die Teilnahme an der Testphase nur unter Windows möglich. Viel mehr Details will man in den kommenden Monaten bekannt geben, wobei Valve offenbar einen deutlichen Ausbau von Counter-Strike 2 plant.