Intersolar Europe 2023: Bluetti stellt neue Produkte vor

Bluetti ist auf der Energiemesse Intersolar Europe 2023 in München vertreten - und hat neue Produkte im Gepäck. An dieser Stelle dürfen wir Euch bereits einen ersten Ausblick darauf geben, was Ihr von Bluetti in nächster Zeit erwarten dürft.

Der Fokus von Bluetti: Solarenergie für alle

Das werden die Neuheiten von Bluetti auf der Intersolar 2023

Bluetti AC60 | Power dein nächstes Abenteuer

Wenn Ihr Bluetti noch nicht kennt: Der 2015 gegründete Hersteller spezialisiert sich auf portable Powerstations und Heimspeicher - mit der Vision, die Menschen ein wenig unabhängiger vom Stromnetz zu machen. Das fängt bei kleinen, tragbaren Akkus wie der EB3A zum Test ) an, die Euch beim Camping oder im Stadtpark mit Energie versorgen. Und schließlich baut Bluetti auch vollausgestattete Heimspeicher wie die EP600 oder EP900 , die fest verdrahtet Euren gesamten Haushalt mehrere Tage mit Strom versorgen können.Die Bluetti AC60 ist eine kompakte, portable Powerstation, die mit IP65-Zertifizierung auch das wildeste Festival überstehen dürfte. Der LiFePO4-Akku bietet eine Kapazität von 403 Wh und damit ausreichend Leistung für Licht, Musik und kaltes Dosenbier. Die Bluetti B80 ist eine Erweiterungsbatterie für die Bluetti AC60 mit einer Kapazität von 806 Wh. Ihr könnt bis zu zwei solcher Zusatzakkus an die Powerstation anschließend und erreicht somit eine Kapazität von bis zu 2015 Wh.In den USA hat Bluetti die AC60 bereits offiziell vorgestellt. In dem Video bekommt Ihr einen ersten Eindruck vom Design und Funktionsumfang der kompakten Powerstation.Ganz am anderen Ende des Spektrums findet Ihr die neue Bluetti EP760 , die zahlenmäßig zwischen den beiden Heimspeichersystemen EP500 und EP900 angesiedelt ist. Entsprechend dürft Ihr eine starke Solar-Ladeleistung für Eure PV-Anlage erwarten. Dazu wird der Wechselrichter sicherlich einen starken Output bieten - und wie die anderen Produkte der EP-Serie wird auch die EP760 wieder ein modulares Konzept bieten.Ob Ihr also zusammen mit den Solarpanels von Bluetti einen mobilen Solargenerator betreiben oder Euren gesamten Haushalt mit einem Solarspeicher sowie einer Notstrom-Versorgung ausstatten wollt - Bluetti hat über das gesamte Spektrum hinweg die passenden Produkte im Angebot