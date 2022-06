Bluetti Poweroak EB70: Starke 716-Wh-Powerbank mit Steckdose

Kino im Freien

Vorteile

Ausreichend Kühlung beim Auf- und Entladen des Akkus

Verwendung von iMac 24 Zoll und Zubehör gleichzeitig möglich

Kann auch E-Scooter laden

Verständliche Displayanzeige

2x 100 Watt Power Delivery via USB-C

Anschlüsse sind gut lesbar beschriftet

LED-Lampe mit Dauerlicht oder SOS-Funktion intrigiert

Kann via Solar Panel aufgeladen werden

Mit 9,7 Kilo leicht zu transportieren

In Schwarz und Blau verfügbar

Neutral

Keine App-Steuerung

Akkustand-Anzeige in 20%-Schritten

Nachteile

Durchaus laut beim Aufladen

Tragegriff nicht gepolstert

Bei der Bluetti Poweroak EB70 handelt es sich um eine Power Station mit einer Kapazität von 716 Wh. Die große Powerbank bietet zwei Wechselstromsteckdosen. Dank der Nennleistung von 1000 Watt können an diesen auch anspruchsvollere Geräte, wie etwa ein Beamer , mit Strom versorgt werden. Einschränkungen gibt es dennoch: Den E-Smart unseres Kollegen Timm Mohn lädt die EB70 nicht. Auf der Oberseite lassen sich bspw. Smartphones oder Zahnbürsten kabellos laden. Abgerundet wird die Anschlussvielfalt mit zwei USB-C- und zwei USB-A-Ports. Alle Anschlüsse sind beschriftet. Wer sich also nicht sicher ist, welcher Anschluss sich für die angepeilte Nutzung empfiehlt, braucht nicht erst das Handbuch zu konsultieren. Zwar ist die Farbe bei der Stromversorgung zweitrangig, dennoch sieht die blaue Variante der EB70 durchaus schick aus.Wie lange die EB70 im Betrieb durchhält, ist von den angeschlossenen Geräten und deren Verbrauch abhängig. Beispielsweise verbraucht der Xgimi Aura in 90 Minuten um die 60 Prozent der gespeicherten Energie. Während eines etwas längeren Stromausfalls wäre es folglich problemlos möglich, " Avengers Endgame " zu schauen, ohne dass der EB70 der Strom ausgeht. Wer nicht immer seinen E-Scooter in die Wohnung tragen möchte, kann die Power Station alternativ auch in die Garage bzw. den Garten bringen. Je nachdem, wie groß der Scooter-Akku ist, kann die EB70 das Gerät vollständig aufladen. Im obenstehenden Video wird der Io Hawk Legend verwendet: bei jenem reicht die 716 Wh starke EB70 nicht aus: Im dem Gefährt steckt ein 873,6 Wh Akku. Hat man den E-Scooter aber nicht vollständig leer gefahren, kann man den Akku mit der EB70 wieder hinreichend aufladen. Ist die Power Station einmal leer, gibt es verschiedene Möglichkeiten, sie wieder aufzuladen. Dazu gehört auch der Zigarettenanzünder eines Autos.Gerade im Sommer dürfte die Möglichkeit, die EB70 mit Solarstrom zu versorgen, besonders reizvoll sein. Bluetti bietet selbst drei Solar Panels an: Die kleine Ausführung kommt mit einer möglichen Input-Leistung von 120 Watt daher. Im obenstehendes Video wird das 200 Watt Panel verwendet, um die EB70 wieder aufzuladen. Als drittes bietet Bluetti noch ein 350 Watt Modul an. Je mehr Leistung die Solar Panels bieten, umso schneller kann die Power Station aufgeladen werden. Größere Panels bieten aber noch mehr Vorteile: Selbst wenn sich Wolken vor die Sonne schieben, wird das 350 Watt Solar Panel mehr Strom in die EB70 pumpen, als es bei den anderen beiden Varianten der Fall war. Spielt die Größe der Solar Panels keine große Rolle, empfiehlt sich die 350-Watt-Ausführung Ein Pro-Modell oder Nachfolger dürfte gern mit einer App daher kommen: das Aktivieren bzw. Ausschalten von Anschlüssen aus der Ferne wäre durchaus praktisch. Lädt man bspw. ein kleines Gerät auf, könnte man so nach einer bestimmten Zeit aus der Ferne die betreffenden Ports stromlos schalten. Kritisch zu sehen ist auch der eigentlich praktische Tragegriff der EB70: lässt man diesen unbedacht los, fällt er durchaus laut auf die Power Station zurück. Nur wenn der Griff sehr sachte losgelassen wird, lässt sich die Geräuschkulisse vermeiden. Mit einer Polsterung könnte man dem Geräusch beim Loslassen der EB70 entgegenwirken.Ob Kinoabend im Freien , Notfallversorgung während eines Stromausfalls oder nützlicher Helfer im Alltag : Für die Bluetti Poweroak EB70 bieten sich viele Verwendungsmöglichkeiten an. Mit knapp 700 Euro kann sich die Investition für Leute lohnen, die oft zum Campen fahren. Die Verwendung einer Power Station bietet sich außerdem an, wenn bspw. in der Garage kein Stromanschluss vorhanden ist, jener nicht nachgerüstet werden kann aber eben benötigt wird. Zusammen mit einem Solar-Panel kann man langfristig sogar eigenen Strom in die Power Station einspeisen.