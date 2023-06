Bluetti AC300 & AC500: Modulare Stromspeicher mit Höchstleistung

Mit den modularen Powerstations Bluetti AC300 und AC500 hebt man nicht nur seine Stromversorgung bei Camping- und Wohnwagen-Trips auf ein neues Level. Die Leistung von bis zu 5.000 Watt und Akkukapazitäten von bis zu 18.400 Wh können sogar euer gesamtes Haus versorgen.

Bluetti AC500 & AC300 Powerstation Jetzt im Hersteller-Shop kaufen

Zum Angebot

Für jeden Einsatzbereich die richtige Powerstation

Power-Option für die Personalisierung: Darf es etwas mehr sein?

Bluetti AC300 und AC500: Anschlüsse, Technik, Apps und Co.

Bluetti AC500 & AC300 Powerstation Jetzt im Hersteller-Shop kaufen

Zum Angebot

Bluetti überzeugt mit seinen beliebten tragbaren Powerstations, wie der neuen AC180 (1.800 Watt) oder dem Einsteiger-Modell EB55 (700 Watt), ebenso wie im modularen High-End-Bereich. Die Stromspeicher AC300 und AC500 bilden dabei das Bindeglied zwischen den besonders portablen Lösungen und einer Festinstallation. Perfekt also für alle, die sich nicht auf ein Einsatzgebiet festlegen wollen.Vor der Anschaffung einer der beiden Powerstations gibt es eine wichtige Frage zu klären: Wie viel darf es sein? Während die Bluetti AC300 bereits mit leistungsstarken 3.000 Watt auffährt, können mit der Bluetti AC500 und ihren 5.000 Watt deutlich mehr stromhungrige Geräte versorgt werden. Ebenso unterscheidet sich die Überspannungsleistung, um über einen kurzen Zeitraum sogar noch mehr Leistung von 6.000 Watt (AC300) respektive 10.000 Watt (AC500) abzurufen.Entscheidend sind dabei natürlich keine Kleingeräte wie Laptops, Ventilatoren oder Smartphones. Die Wahl zwischen 3.000 Watt und 5.000 Watt fällt eher beim parallelen Betrieb von Kaffeemaschinen, Heißluftfritteusen, Klimaanlagen, Wasserkesseln oder Werkzeugen wie einem Elektrohammer. Viele dieser Geräte verbrauchen bei Nutzung jeweils 1.000 bis 1.800 Watt. Auch der Parallelbetrieb mit Kühlschrank, Waschmaschine, Mikrowelle und Co. sollte eingeplant werden, die jeweils im Bereich zwischen 350 und 800 Watt liegen.Durch die Modularität der Bluetti AC300 und AC500 seid ihr für die Zukunft optimal gewappnet. Ab Werk werden die beiden Powerstations wahlweise mit einem Bluetti B300- oder B300S-Akku ausgeliefert. Dieser bietet eine Kapazität von 3.072 Wattstunden und somit eine gute Basis für lange Laufzeiten. In den meisten Fällen kann man so wichtige Elektrogeräte abseits des Stromnetzes für 10 bis 20 Stunden betreiben. Auch hier kommt es wieder auf das heimische Setup an, ob nur ein einzelner Kühlschrank oder etwa die ganze Küche versorgt werden soll.Um sich ein echtes Notstromaggregat aufzubauen, kann die Bluetti AC300 mit insgesamt vier B300-Batterien und so einer Kapazität von bis zu 12.288 Wattstunden ausgestattet werden. Die Bluetti AC500 besitzt Steckplätze für bis zu sechs B300S-Akkus, womit sogar 18.432 Wattstunden angepeilt werden können. Gleichzeitig könnt ihr neben einer eventuell bereits vorhandenen Solaranlage auf die optionalen Bluetti-Solarmodule zurückgreifen und die Stromspeicher autark mit bis zu 2.400 Watt (AC300) bzw. 3.000 Watt (AC500) aufladen.Habt ihr euer perfektes Stromspeicher-Setup aus Wechselrichter, Akku- und Solarmodulen gefunden, profitiert ihr von einem sicheren, intelligenten und nahtlosem USP-Backup, was euch stationär und auf Wunsch auch unterwegs - etwa im Kofferraum eures Autos oder im Wohnmobil, abseits des klassischen Stromnetzes oder bei einem Stromausfall, versorgt. Bluetti setzt dabei auf langlebige LiFePO4-Batterien, ein fortschrittliches Batteriemanagement und eine Echtzeitüberwachung von Be- und Entladung per App.Zu guter Letzt liefern euch die Bluetti AC300 und AC500 neben vielseitigen Input-Optionen eine Menge zeitgemäßer Anschlüsse. Von handelsüblichen Steckdosen (Schuko) über USB-A- und USB-C-Ports bis hin zum kabellosen Ladepad für Qi-fähige Smartphones sind die Einsatzmöglichkeiten (nahezu) grenzenlos. Für den Outdoor-Betrieb dürfen natürlich auch zwei wichtige Schnittstellen nicht fehlen: die Wohnwagensteckdose mit 12V/30A und die klassische Autosteckdose im Zigarettenanzünder-Format mit 24V/10A.