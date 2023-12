Starke Kombo: Solar-Powerstation von Bluetti und E-Bike im Test

Volle Sonnenkraft

2023 war grüner Strom vielen Herstellern wichtig. Eine Möglichkeit, jenen zu produzieren, stellen portable Solar-Anlagen dar. Diese können beispielsweise im Camping-Wagen mitgeführt werden. Die Energie lässt sich in sogenannten Powerstations, wie etwa der Bluetti EB70 , zwischenspeichern. Die 716 Wattstunden der EB70 reichen beispielsweise aus, um das Urtopia Chord fast zweimal vollständig aufzuladen. Das smarte E-Bike verfügt über einen 352,8 Wattstunden Akku, der um die 120 Kilometer Reichweite ermöglichen soll. Bluetti und Urtopia sind 2023 eine Kooperation eingegangen , um zu zeigen, wie einfach die urbane Fortbewegung mit Solar-Energie realisiert werden kann. Sammelt man Ökostrom in einer Powerstation und lädt im Anschluss das E-Bike mit jener, kann der CO₂-Fußabdruck reduziert werden.Wer E-Bikes mit der Powerstation aufladen möchte, sollte sich am besten direkt für ein großes Modell entscheiden: Der Stromspeicher der Bluetti EB70 ist mit 716 Wattstunden eher klein. Die Bluetti AC200 Max kann sich in diesem Fall mehr lohnen. Die Powerstation verfügt über 2048 Wh und hat einen 2200 Watt Wechselrichter verbaut. Gerade in sonnigen Gebieten oder in Verbindung mit größeren Solarpanels lässt sich mit der AC200 Max mehr Strom zwischenlagern.Nicht jeder Powerstation verfügt über die gleichen Leistungsdaten: Die Bluetti EB70 verfügt über einen 1.000 Watt Wechselrichter. Die Ausgabeleistung ist mehr als ausreichend, um das Urtopia Chord zu laden. Effektiv gibt die Powerstation während des Ladevorgangs 145 Watt aus. Folglich kann auch das Smartphone noch nebenher geladen werden. In den meisten Fällen ist es möglich, das Fahrrad und die Powerstation gleichzeitig zu laden. Hierfür muss nur das E-Bike mit dem mobilen Stromspeicher verbunden und die Steckdosen eingeschaltet werden. Die EB70 versorgt das Chord-Netzteil direkt mit Strom. Der Akku des E-Bikes kann wahlweise im oder außerhalb des Rahmens geladen werden. Für das Laden im Rahmen verfügt jener über einen Eingang für das Netzteil. Die LED im Netzteil leuchtet unmittelbar nach der Verbindung rot und signalisiert so, dass der Akku aufgeladen wird. Gleichzeitig kann ein Solarpanel die EB70 wieder mit Strom versorgen.Die Powerstation sollte, insbesondere wenn sie gerade selbst geladen wird, im Schatten stehen. Für das Solarpanel ist es hingegen gut, wenn es in der prallen Sonne steht: umso sonniger der Tag, umso höher fällt der Ertrag aus. Unser Kollege Timm Mohn verwendet ein 200 Watt Bluetti-Solarpanel. Über jenes wird die Powerstation mit Energie versorgt, auch wenn der Verbrauch während dem Aufladen des E-Bikes deutlich höher liegt. Die Powerstation kann allerdings auch noch geladen werden, wenn der Akku vom Fahrrad bereits komplett gefüllt und der Ladevorgang folglich beendet ist. Bei einer Aufnahmeleistung von 200 Watt muss man sich - speziell zu dieser Jahreszeit - durchaus geduldig zeigen, bis die EB70 wieder voll ist.Der 352,8 Wattstunden Akku des Urtopia Chord verbraucht etwa die Hälfte der Gesamtkapazität der EB70. Lädt man letztere während sonnigen Tagen auf, kann das Fahrrad folglich um die 240 Kilometer mit Solarenergie gefahren werden. Die tatsächliche Reichweite ist abhängig von der Zuladung, der Witterung und der Beanspruchung des 45 Newtonmeter Motors. Ist der Urtopia Chord Akku einmal komplett leer, kann die EB70 den Fahrrad-Akku in circa 2,5 Stunden wieder vollständig aufladen. Wie schnell die Powerstation aufgeladen ist, hängt vom verwendeten Solarpanel und der Sonne ab.Das E-Bike mit der Powerstation zu laden dürfte vor allem für Camper, Weltenbummler und aufs Klima bedachte Menschen infrage kommen. Der CO₂-Abdruck kann innerhalb der Lebenszeit beider Gadgets deutlich reduziert werden. Dabei muss es aber nicht bleiben: Je nachdem, wie intensiv man auf grüne Energie setzt, kann der CO₂-Abdruck der täglichen E-Bike-Fahrt zu Arbeit sogar gänzlich gestrichen werden. Das Urtopia Chord ist aktuell für 1.999 Euro beim Hersteller selbst verfügbar . Die Bluetti EB70 befindet sich mit 599 Euro aktuell im Angebot: Der Preis wurde im Vergleich zur UVP um 100 Euro reduziert