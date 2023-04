Bluetti AC200 Max: Perfektes Outdoor-Kraftwerk für Camping & Co.

Bei der Anschaffung eines mobilen Stromspeichers gilt die Bluetti AC200 Max als "Rundum sorglos"-Paket. Nicht nur bietet die beliebte Powerstation satte 2200 Watt, sie lässt sich zudem modular erweitern - mit Solar, Zusatzbatterien und Co. Ein echter Mehrwert für jeden Outdoor-Trip.

Der modulare Bluetti-Bestseller mit 2200 Watt

Egal ob im Wohnwagen, im Zelt oder den eigenen vier Wänden, die Absicherung der Energieversorgung durch einen externen Stromspeicher ergibt in vielen Lebenslagen Sinn. So kann man sich unter anderem beim Camping auch "off the grid" - abseits vom Stromnetz - befinden, ohne auf elektronische Geräte verzichten zu müssen. Oder aber die Gartenlaube mit Energie versorgen und eine Powerstation als Notstromaggregat bei Stromausfällen nutzen. Dass dabei auch genug Leistung geboten wird, sichert die Bluetti AC200 Max ab.Im Gegensatz zu den kompakteren Bluetti-Stromspeichern bietet die AC200 Max eine satte Leistung von 2200 Watt (W) bei einer Batteriekapazität von 2048 Wattstunden (Wh). Damit eignet sie sich nicht etwa nur zum Aufladen von Smartphones, Laptops oder Kameras. Sie ist mit ihren Eckdaten auch gut für den Betrieb von größerer Elektronik, wie Kühlschränken, Klimaanlagen, Elektrogrills oder Kaffeemaschinen geeignet.Dabei teilt sie sich mit ihren kleinen Geschwistern die Vorteile einer tragbaren Powerstation, obwohl sie mit einem Gewicht von 28 Kilogramm deutlich mehr auf die Waage bringt als etwa ein handelsüblicher Bierkasten. Im Auto, Wohnwagen oder auf dem Bollerwagen fühlt sich die Bluetti AC200 Max wohl. Für den Ausflug in den Wald oder an den Strand sollte man sich hingegen die kompaktere Bluetti EB55 oder Bluetti EB70 genauer ansehen.Viel Gewicht heißt neben einer hohen Leistung und Kapazität bei Bluetti auch viele Anschlüsse. So verfügt die Bluetti AC200 Max unter anderem über vier handelsübliche Steckdosen (Schuko), vier USB-A-Ports und eine USB-C-Schnittstelle. Letztere kann moderne Endgeräte via Power Delivery (PD 3.0) mit bis zu 100 Watt versorgen. Und natürlich verfügt das mobile Kraftwerk auch über den bekannten KFZ-Stromanschluss (Zigarettenanzünder).Darüber hinaus sind ein Super-DC-Anschluss mit 12 Volt und 30 Ampere sowie zwei DC-5521-Outputs mit 12 Volt und 10 Ampere vorhanden. Praktisch: An der Oberseite der Bluetti AC200 Max befinden sich zwei Wireless Charging Pads mit je 15 Watt, um Smartphones, Zubehör und Co. kabellos aufzuladen. So kann der klassische Steckdosenverteiler in den meisten Fällen wohl direkt zuhause gelassen werden.Vollgeladen bietet die Batterie der Powerstation eine Kapazität von 2048 Wh. Der Hersteller gibt an, dass eine Kaffeemaschine mit einem Stromverbrauch von 2000 Watt bis zu 70 Tassen Kaffee zubereiten kann. Ein elektrischer Grill mit 1650 Watt hält hingegen mindestens eine Stunde durch, oft sogar länger. Der Kühlschrank soll es auf 15 bis 28 Stunden bringen und eine Klimaanlage mit einer Kühlleistung von 8000 BTU kann zwischen drei und sieben Stunden betrieben werden.Wird die Bluetti AC200 Max gleichzeitig über Solarmodule geladen, ergibt sich natürlich eine andere Situation mit deutlich längeren Akkulaufzeiten. Bis zu 900 Watt kann dem Stromspeicher über optionale Paneele, wie dem Bluetti PV200 oder PV350 , zugeführt werden. Ohne angeschlossene Verbraucher liegt die Ladezeit über das mitgelieferte 500-Watt-Netzteil bei fünf bis sechs Stunden. Kommt die volle Solarleistung dazu, ist die Batterie im Optimalfall in unter drei Stunden voll aufgeladen. Per Autosteckdose kann der Ladevorgang hingegen mehr als 10 Stunden benötigen - eine alternative Option für die Nacht.Wer mit dem Wohnmobil oder Auto unterwegs ist oder zuhause einen guten Platz für die Powerstation findet, der kommt mit der Bluetti AC200 Max vollends auf seine Kosten. Die kompakteren und durchaus leichteren Alternativen in Form der Bluetti EB55 oder EB70 sind bei stetigem Transport zwar die besseren Begleiter, bringen jedoch nicht ansatzweise so viel Leistung aufs Parkett wie die AC200 Max. Erst ab 2000 Watt kann man wirklich darüber nachdenken, auch größere Elektrogeräte zu betreiben und sich ein echtes Notstromaggregat aufzubauen.Überzeugt hat uns die Bluetti AC200 Max aber vor allem aufgrund ihrer Modularität. Ab Werk gibt es 2048 Wattstunden, doch mit zusätzlichen Batteriemodulen kann die Kapazität auf bis zu 8192 Wh erhöht werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Powerstation via Solar mit weiteren 900 Watt zu befeuern, sodass eine nahezu autarke Stromversorgung möglich ist. Und in Anbetracht der Vielseitigkeit stimmt hier auch das Preis-Leistungs-Verhältnis.