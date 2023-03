Bluetti EB55: Günstige Powerstation für Camping, Strand & Notstrom

Mit der Bluetti EB55 wird euch der optimale Einstieg in die Welt der tragbaren Powerstations geboten. Ob für den nächsten Ausflug in die Wildnis, an den Strand oder als potenzielles Notstromaggregat für Zuhause. Wir zeigen euch die Vorteile des günstigen Stromspeichers

Bluetti EB55 Powerstation Jetzt für nur 599 Euro kaufen!

Zum Angebot

Für welchen Zweck ist die Bluetti EB55 geeignet?

Welche Anschlüsse bietet die Bluetti EB55 Powerstation?

Bluetti EB55 Powerstation Jetzt für nur 599 Euro kaufen!

Zum Angebot

Wie lange hält der Akku und wie lange braucht man zum Aufladen?

Lohnt sich die Anschaffung der Bluetti EB55?

Bluetti EB55 Powerstation Jetzt für nur 599 Euro kaufen!

Zum Angebot

Die kalten Tage nähern sich dem Ende und der Frühling steht vor der Tür. Genau die richtige Zeit, um sich auf kommende Outdoor-Trips vorzubereiten. Bei der Fahrt mit dem Wohnwagen durch Deutschland oder beim Camping im Wald, Strom wird in der heutigen Zeit immer benötigt. Und genau hier klinkt sich Bluetti mit seinen vielseitigen Stromversorgungsstationen ein. Zum Beispiel mit der tragbaren Powerstation Bluetti EB55.Mit einer Nennleistung von 700 Watt (W) und einer Akkukapazität von 537 Wattstunden (Wh) kann die Bluetti EB55 bis zu 11 Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen. Vor allem kleinere Geräte, wie Smartphones, Radios, Beamer, Mini-Kühlschränke oder Laptops eignen sich für den Betrieb an der mobilen Powerstation. Dabei setzt Bluetti auf langlebige LiFePO4 Batterien (2.500 Zyklen), die besonders effizient arbeiten. Diese werden in einem kompakten Gehäuse verstaut, das nur 7,5 Kilogramm wiegt und somit gut für den schnellen Transport sowie für die Unterbringung im Camper, Kofferraum oder Zelt geeignet ist.Die Bluetti EB55 erfüllt nahezu alle Wünsche und nervige Adapter können getrost zu Hause bleiben. Neben zwei klassischen Steckdosen (Schuko) werden vier USB-A-Ports und ein zeitgemäßer USB-C-Anschluss verbaut. Letzterer ermöglicht das Aufladen von mobilen Geräten sogar mit bis zu 100 Watt (Power Delivery, kurz PD). Außerdem wird ein KFZ-Anschluss im Format des bekannten "Zigarettenanzünders" und zwei weitere 12V/10A-Ausgänge untergebracht. Abschließend können Smartphones und Co. auch kabellos per Qi-Charging (15 Watt Leistung) an der Oberseite der Powerstation aufgeladen werden.In Hinsicht auf die Akkulaufzeit der Bluetti EB55 kommt es ganz auf die angeschlossenen Geräte an. Die Kapazität liegt bei 537 Wattstunden. Liegt euer Verbrauch mit Mini-Kühlschrank, Tablet, Lüfter, Notebook und Co. also bei 400 Watt, hält euch die Powerstation eine bis 1,5 Stunden über Wasser. Gut zum Beispiel bei einem spontanen Stromausfall. Betreibt man unterwegs aber nur ein Smartphone per USB-C oder den Laptop mit 50 Watt, sind mehr als 10 Stunden drin. Die ebenfalls integrierte Lampe (LED) samt SOS-Funktion versorgt euch hingegen bei 5 Watt für solide 100+ Stunden mit Licht.Das Aufladen der Bluetti EB55 erfolgt über drei Wege. Klassisch per Steckdose, über einen Adapter am KFZ am "Zigarettenanzünder" oder sogar über ein optionales Solarmodul - etwa dem Bluetti PV200 Panel mit 200 Watt. Maximal drei bis 3,5 Stunden nimmt ein Ladevorgang der Powerstation in Anspruch, über dessen Fortschritt das integrierte Display informiert. In Kombination von Netzteil und Solar (400 Watt Ladegeschwindigkeit) sinkt die Aufladedauer auf nur noch zwei Stunden. Somit ist der Stromspeicher zügig auf 100 Prozent. Passende Ladekabel befinden sich im Lieferumfang.Wer oft abseits von Campingplätzen oder am Strand unterwegs ist und auf das Stromnetz nicht verzichten möchte, hat mit der Bluetti EB55 einen optimalen Begleiter. Für den reduzierten Preis von 599 Euro ist es zudem ein vergleichsweise günstiger Einstieg in die Welt der Stromspeicher, die auch für eine gewisse Zeit als Notstromaggregat dienen können. Gerade die Kombination aus Powerstation und Solarpanel ermöglicht einen autarken Betrieb von Elektronik "off the grid", den Outdoor-Fans nicht mehr missen wollen.