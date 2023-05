Die besten Bluetti-Lösungen: Neue Stromspeicher fürs ganze Haus

Bluetti ist nicht nur bekannt für seine tragbaren Powerstations, sondern auch für leistungsstarke "Home Battery"-Backups. Mit vielseitigen stationären Stromspeichern sichert ihr überschüssige Solarenergie, ladet euer Elektroauto und schützt euch vor Stromausfällen und Blackouts.

Vom Camping-Kraftwerk hin zur Versorgung der eigenen vier Wände

Die besten Bluetti-Deals für Hausbatteriespeicher

Bluetti EP600 + B500: Der Energiespeicher für das gesamte Haus

Bluetti EP600 + B500 Der beste stationäre Stromspeicher

Bluetti AC500 + B300S: Der Stromspeicher für Zuhause und unterwegs

Bluetti AC500 + B300S Hybrid aus Powerstation & Hausspeicher

Die Sicherheit, die wir empfinden, wenn wir mit den Bluetti Powerstations zum nächsten Outdoor-Trip aufbrechen, können wir nun auch zuhause erfahren. Denn mittlerweile hat der Hersteller neben seinen mobilen Lösungen zur Stromversorgung auch passende Hausbatteriespeicher im Angebot. Angefangen beim Bluetti AC300 (3.000 Watt) über den AC500 (5.000 Watt) bis hin zum echten Hauskraftwerk Bluetti EP600 mit 5.000 Watt und bis zu 79.360 Wattstunden (79,4 kWh).Die Bluetti EP600 gehört zur Crème de la Crème der Hausbatteriespeicher. Bereits in der Grundausstattung wird sie mit einem 6.000-Watt-Wechselrichter ausgeliefert und mit zwei kapazitätsstarken B500-Batterien bestückt.Somit stehen mindestens 9.920 Wattstunden zur Verfügung, die je nach zukünftigem Bedarf modular auf enorme 79.360 Wattstunden (79,36 kWh) aufgestockt werden können. Somit sichert man den Haushalt nicht nur gegen eventuelle Stromausfälle ab, sondern kann sogar Elektroautos laden oder aber günstigeren Nacht- oder Solarstrom zwischenspeichern.Besonders effizient wird die Kombination aus Bluetti EP600 und den B500-Akkus also, wenn zusätzlich eine Solaranlage an den Stromspeicher angeschlossen wird. Diese kann Strom mit bis zu 6.000 Watt ins Hausnetz einspeisen und die Batterien abseits des klassischen Strombezugs laden. Passend dazu setzt Bluetti auf besonders effiziente und langlebige LiFePO4-Batteriezellen.Das Versprechen sichert man mit einer 10-Jahres-Garantie ab. Zusätzlich kümmert sich der Hersteller auf Wunsch direkt um eine kostengünstige Installation des Bluetti EP600-Systems, sodass ein "Rundum sorglos"-Paket ausgeliefert wird.Wer auf eine Festinstallation verzichten möchte, um den Hausbatteriespeicher eventuell öfter von A nach B transportieren zu können, der sollte sich das Bundle aus Bluetti AC500 und B300S-Akku genauer ansehen. Hier verbindet der Hersteller die Welten zwischen tragbarer Powerstation und "Home Battery"-Backup-Lösung.Die Nennleistung des Wechselrichters liegt bei 5.000 Watt, während die Batterie eine Kapazität von 3.072 Wattstunden aufweist. Bluetti verfolgt auch hier sein bekanntes modulares Konzept, sodass ihr den Stromspeicher auf eine Kapazität von bis zu 18.432 Wattstunden aufstocken könnt. Ebenso profitiert ihr von einer intelligenten App-Steuerung mit WLAN- und Bluetooth-Verbindung.Ein weiterer Vorteil der Bluetti AC500 sind die bereits vorhandenen Anschlüsse, womit die Powerstation unabhängig von den örtlichen Gegebenheiten genutzt werden kann - zum Beispiel im Gartenhäuschen. Vorhanden sind unter anderem fünf klassische Steckdosen (Schuko) nebst USB-C, USB-A, Wohnmobil- und Autosteckdosen.Auch die von tragbaren Stromspeichern bekannten Wireless-Charging-Ladepads sind mit von der Partie und stationäre oder mobile Solaranlagen können mit einer Leistung von bis zu 3.000 Watt direkt an die Bluetti AC500 angeschlossen werden. Unserer Meinung nach ein leistungsstarker Allrounder, der zusätzlich auch als Notstromaggregat herhalten kann.