Bluetti EP600: Der beste Stromspeicher für Solaranlagen & Notstrom

Wer seine Solaranlage mit einem leistungsstarken Stromspeicher auf­rüs­ten, günstigen Nachtstrom zwischenspeichern oder ein Not­strom­ag­gre­gat aufbauen möchte, der sollte sich den Bluetti EP600 Haus­bat­te­rie­spei­cher mit bis zu 12.000 Watt Leistung genauer ansehen.

Optimal für PV-Anlagen oder als Nachtstromspeicher

Der US-amerikanische Powerstation-Spezialist bietet mit dem Bluetti EP600-Hausbatteriespeicher eine der derzeit besten Möglichkeiten, ein autarkes Stromnetz in Verbindung mit traditionellen Solarmodulen und den ka­pa­zi­täts­star­ken Bluetti B500-Batteriepaketen aufzubauen oder sich vor Strom­aus­fäl­len mit einem praktischen Notstromaggregat zu schützen.Dabei überzeugt das Flaggschiff unter den Bluetti-Energiespeichersystemen in drei essenziellen Kategorien - Leistung, Langlebigkeit und Modularität. Dreh- und Angelpunkt ist der Bluetti EP600-Wechselrichter, der über einen dreiphasigen Ausgang mit bis zu 6000 Watt (2000 Watt pro Phase) verfügt. Bei Bedarf kann das System mit zwei dieser Wechselrichter und somit auf satte 12.000 Watt modular aufgestockt werden.Gekoppelt wird die Bluetti EP600 mit den langlebigen LiFePO4-Akkus Bluetti B500, von dem bereits einer ab Werk 4960 Wattstunden speichern kann. Im Vollausbau mit acht Akkumodulen bietet der Hausbatteriespeicher beinahe 40 kWh (39.680 Wh), womit ein Einfamilienhaus (3 Personen) mit einem jährlichen Verbrauch von 4500 kWh selbst bei einem Stromausfall mehr als drei Tage davon zehren kann.Für den Einsatz der Bluetti EP600 samt B500-Akkus gibt es mehrere praktische Szenarien. Den Anschluss an einer Solaranlage, um den erzeugten Strom bei einer Überproduktion stets zwischenspeichern zu können, sieht der Hersteller als Haupteinsatzgebiet. Mit bis zu 6000 Watt kann das Energiespeichersystem über eine Photo­vol­taik­anlage und entsprechende Solar­panels aufgeladen werden.Denkbar wäre zudem, die Akkus zu späterer Uhrzeit mit günstigen Nacht­strom­ta­ri­fen über das öffentliche Netz zu laden und den Strom tagsüber zu verbrauchen. Perfekt auch in Verbindung mit einem Elektroauto. Oder aber man nutzt das Bluetti EP600-System dazu, sich bei einem Stromausfall abzusichern und hält die B500-Akkus stets per klassischer Stromzufuhr geladen.Für die Installation kommt entweder der Elektriker eures Vertrauens ins Spiel oder aber Bluetti selbst unterstützt euch mit geschultem Fachpersonal. Interessanter Fakt: Solltet ihr im Haus, im Keller oder der Garage keinen Platz haben, kann das Bluetti EP600-System dank IP65-Schutz gegen Wasser und Staub auch im Außenbereich angebracht werden.Für niedrige Temperaturen besitzt das System sogar eine integrierte Heizung. Und für die Sicherheit sorgt ein zeitgemäßes Batteriemanagementsystem (BMS) mit Dual-Core-CPU auf Automobilniveau und fortschrittliche DSP-Steue­rungs­tech­no­lo­gie. Darauf gewährt Bluetti eine branchenführende 10-Jahres-Garantie.Solltet ihr mit dem Gedanken spielen, euren Haushalt mit einer Bluetti EP600 auszustatten, empfehlen wir euch einen Blick auf die reduzierten Angebote im Online-Shop des Herstellers Zusätzlich zur Mehrwertsteuer-Befreiung gewährt euch Bluetti aktuell einen Rabatt in Höhe von bis zu 40 Prozent beim Kauf diverser EP600-Konfigurationen. Das betrifft das Basispaket mit 6000 Watt und 4960-Wh-Akku bis hin zu noch weit besser ausgestatteten Paketen - ein Blick lohnt sich!