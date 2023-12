Tenways Ago X: So fährt man E-Bike mit Strom aus Sonnenlicht

Keine Sonne beim Laden

Das Tenways Ago X, ein smartes E-Bike aus den Niederlanden, verfügt über einen 504-Wattstunden-Akku. Mit diesem soll das selbst ernannte SUV unter den E-Bikes bis zu 100 Kilometer weit kommen. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Stromspeicher zu befüllen: Der Akku lässt sich an einer Steckdose im Haus laden. In diesem Fall sammeln sich über das Jahr hinweg die Kosten für die motorisierten Fahrten auf der Stromrechnung. Wer als E-Bike-Neuling stets etwas Geld zurücklegt, wird das geringe Plus am Jahresende leicht verkraften. Alternativ kann der Strom aber auch aus der Natur gewonnen werden. Verwendet man regelmäßig selbst hergestellte Solar-Energie, schlägt sich das Aufladen des Fahrrad-Akkus weniger in der jährlichen Stromrechnung nieder.Der Akku des Tenways Ago X kann in- und extern geladen werden. Für das Laden im E-Bike-Rahmen verfügt jener über einen vor Nässe geschützten Ladegerät-Port. Das Laden im Rahmen dürfte vor allem für Menschen interessant sein, die eine Garage mit Steckdose besitzen. Genauso gut kann in jener aber auch eine Power-Station verwendet werden. Unser Kollege Timm Mohn befüllt auf diese Weise regelmäßig das Ago X. Für das Netzteil macht es keinen Unterschied, ob der Strom aus einem Solar-Generator oder der heimischen Steckdose kommt. Viel wichtiger ist, dass die Ausgabeleistung des Stromspeichers ausreicht, um das Ago X zu laden. Hat man die Power-Station mit Solar-Energie betankt, kann das Fahrrad zu jeder Tages- und Nachtzeit geladen werden. Da das E-Bike die Energie aus dem Stromspeicher bezieht, wird das Ago X unabhängig davon, ob gerade die Sonne scheint, geladen. Lädt man unter freiem Himmel, sollte man allerdings auf jeden Fall sicherstellen, dass kein Regen zu erwarten ist.Sobald die Bluetti EB70 mit dem Tenways Ago X verbunden ist, beginnt der Ladevorgang. Wenn man gleichzeitig die Power-Station über ein Solarpanel auflädt, während Strom ans Fahrrad abgegeben wird, sollte die EB70 nicht direkt in der Sonne stehen. Wenn sich direkte Sonneneinstrahlung nicht vermeiden lässt, muss man trotzdem nicht nervös werden: Die Sicherheitssysteme im Inneren der EB70 verhindern eine Überhitzung. Den meisten Ertrag schaffen Solarpanels an sonnigen Tagen ohne eine Wolke vor der Sonne. Wurde das Solarpanel richtig aufgestellt, kann aber auch an Herbst- und Wintertagen Energie produziert werden.Die Kombination aus Fahrrad, Power-Station und Solarpanel kann im Garten stehen gelassen werden, ohne dass man dem Ladevorgang beiwohnt. Ist der Akku des Tenways Ago X vollständig aufgeladen, stoppt das Netzteil seine Arbeit. Der E-Bike-Akku wird folglich nicht überladen. Das Solarpanel produziert aber weiterhin Strom, bis die 716 Wattstunden der Bluetti EB70 erreicht wurden. Das Tenways Ago X ist aktuell für 2399 Euro beim Hersteller selbst verfügbar . Die Bluetti EB70 wird ohne weiteres Zubehör aktuell im Xmas-Sale für 599 Euro verkauft . Bei Amazon finden sich zudem Bundles , die auch Solarpanels einschließen. Für 1115 Euro erhält man die Powerstation im Set mit einem 200 Watt Solarpanel. Auf der Artikelseite lässt sich tagesaktuell ein 157-Euro-Gutschein einlösen, der den Gesamtpreis auf 998 Euro reduziert.