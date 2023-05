WhatsApp: Bearbeiten von gesendeten Nachrichten ab sofort möglich

Gute Nachrichten für WhatsApp-Nutzer. Meta stattet seinen beliebten Messenger nach ausgiebigen Betatests jetzt mit der Möglichkeit aus, bereits gesendete Nachrichten zu bearbeiten. Tippfehler und Co. können nachträglich allerdings nur für 15 Minuten ausgemerzt werden.

Weitere WhatsApp-Neuerungen im Jahr 2023

Lange mussten Nutzer der Messaging-Anwendung WhatsApp auf das Editieren von gesendeten Nachrichten warten, nun erfolgt endlich der Startschuss für die mittlerweile längst überfällige Funktion. Diese kündigt die Meta-Tochter jetzt in einem Blog-Beitrag offiziell an. Die Verteilung des Updates erfolgt jedoch in Wellen, womit die weltweite Einführung einige Wochen in Anspruch nehmen kann."Tippe und halte eine gesendete Nachricht und wähle im angezeigten Menü 'Bearbeiten' aus. Diese Option ist bis zu 15 Minuten nach Versenden der Nachricht verfügbar."Wird eine Nachricht erfolgreich editiert, wird diese beim Empfänger als "bearbeitet" angezeigt. So wird der Chatpartner über die Korrektur informiert, allerdings ohne die Möglichkeit, einen Änderungsverlauf einzusehen. Weiterhin betont WhatsApp, dass sämtliche durchgeführte Änderungen am Text, ebenso wie persönliche Nachrichten, Medien und Anrufe allgemein, Ende-zu-Ende-verschlüsselt sind.Wie unser WhatsApp-Special zeigt, wurden in diesem Jahr bereits eine Vielzahl an Änderungen durchgeführt. So können persönliche Unterhaltungen mittlerweile zusätzlich per Passwort geschützt, Umfragen in Gruppenchats gepostet, WhatsApp-Konten auf mehreren Telefonen genutzt und viele neue Kontenschutzoptionen verwendet werden. Zudem wurde die Desktop-App des Messengers für Windows runderneuert, Statusmeldungen und Anruffunktionen verbessert und die von der Meta-Plattform bekannten Avatare eingeführt.In Deutschland gehört WhatsApp zu den beliebtesten und wichtigsten Apps überhaupt. Statistiken der letzten Jahre zeigen, dass mehr als 50 Millionen Deutsche WhatsApp täglich nutzen. Weltweit soll die Nutzerzahl bei über zwei Milliarden liegen.