Netflix: Überblick der neuen Filme und Serien im Juni 2023

Mit mehr als 60 neuen Filmen und Serien hat Netflix im Juni die Nase vorn. Zu den Highlights des Streaming-Dienstes gehören Tyler Rake Extraction 2 und neue Folgen von The Witcher, Black Mirror, Manifest, Titans sowie Rick and Morty. Wir zeigen euch alle Neustarts im Überblick.

Netflix: Neue Serien im Juni 2023

The Days ab 1. Juni

Manifest: Teil 2 ab 2. Juni

Scoop ab 2. Juni

Valeria: Staffel 3 ab 2. Juni

Barracuda Queens ab 5. Juni

Liebe macht blind: Brasilien: Staffel 3 ab 7. Juni

Noch nie in meinem Leben …: Staffel 4 ab 8. Juni

Bloodhounds ab 9. Juni

Human Resources: Staffel 2 ab 9. Juni

Tex Mex Motors ab 9. Juni

Questo mondo non mi renderà cattivo ab 9. Juni

Rick and Morty: Staffel 6

The Surrogacy ab 14. Juni

Glamorous ab 22. Juni

Skull Island ab 22. Juni

Schlafende Hunde ab 22. Juni

Let's Get Divorced ab 22. Juni

Titans: Staffel 4 ab 25. Juni

The Witcher: Staffel 3 - Ausgabe 1 ab 29. Juni

Ist das Kuchen?: Ist das auch Kuchen? ab 30. Juni

Black Mirror: Staffel 6 - Bald verfügbar

Delete - Bald verfügbar

Celebrity - Bald verfügbar

Netflix: Neue Filme im Juni 2023

A Beautiful Life ab 1. Juni

Missed Connections ab 2. Juni

Reichlich verliebt 2 ab 2. Juni

Oje, ich wachse! ab 9. Juni

Merve macht ihr Ding ab 9. Juni

Tyler Rake: Extraction 2 ab 16. Juni

The Perfect Find ab 23. Juni

Through my Window - Über das Meer ab 23. Juni

iNumber Number: Jozi Gold ab 23. Juni

Sen İnandır - Ich möchte dir glauben ab 23. Juni

Run Rabbit Run ab 28. Juni

Nimona ab 30. Juni

Netflix: Neue Comedy Specials im Juni 2023

Amy Schumer: Emergency Contact ab 13. Juni

85 South: Ghetto Legends ab 20. Juni

Netflix: Neue Dokumentationen im Juni 2023

Arnold ab 7. Juni

Tour de France: Im Hauptfeld ab 8. Juni

Der Spielkartenmörder ab 9. Juni

Unser Planet II ab 14. Juni

Kümmert euch um Maya ab 19. Juni

Break Point: Teil 2 ab 21. Juni

Catching Killers: Staffel 3 ab 23. Juni

Dr. Hwang Woo-suk, König der Klone ab 23. Juni

Eldorado - Alles, was die Nazis hassen, ab 28. Juni

Muscles & Mayhem: An Unauthorized Story of American Gladiators ab 28. Juni

Netflix: Neue Animes im Juni 2023

Black Clover: Sword of the Wizard King ab 16. Juni

Ōoku: The Inner Chambers ab 29. Juni

Netflix: Neue Kids & Family-Inhalte im Juni 2023

My Little Pony - Mit Huf und Herz: Kapitel 4 ab 6. Juni

Das kleine Walhorn ab 19. Juni

Netflix: Neue Lizenztitel im Juni 2023

Wolke unterm Dach ab 1. Juni

The Art of the Steal - Der Kunstraub ab 1. Juni

They Want Me Dead ab 3. Juni

Weird: The Al Yankovic Story ab 9. Juni

Rick and Morty: Staffel 6 ab 10. Juni

Mortal Kombat ab 13. Juni

Hello Again - Ein Tag für immer ab 18. Juni

Don't Breathe 2 ab 25. Juni

Roger Federer. The Reunion. ab 28. Juni

Doom at Your Service ab 30. Juni

Netflix rüstet sich bereits im Juni mit einer Vielzahl an namhaften Filmen und Serien gegen das Sommerloch. Unter anderem startet man mit der dritten Staffel von The Witcher, in der Henry Cavil ein letztes Mal als Geralt von Riva zu sehen sein wird. Hinzu kommen weitere Episoden von Manifest und neue Staffeln der Erfolgsserien Rick and Morty, Titans und Black Mirror. Außerdem ist Max Riemelt in der Mysterykrimi-Serie Schlafende Hunde zu sehen.In Hinblick auf neue Netflix-Filme wird im Juni der zweite Teil von Tyler Rake Extraction mit Chris Hemsworth ausgestrahlt, während man Arnold Schwarzenegger in einer neuen Dokumentation begleiten kann. Weiterhin gibt es mit The Perfect Find und Through My Window eine Handvoll Romantik-Filme, und Anime-Fans kommen mit Ōoku: The Inner Chambers und Black Clover: Sword of the Wizard King auf ihre Kosten. Zu guter Letzt könnte die japanische Drama-Serie über das Reaktorunglück in Fukushima Spannung versprechen.