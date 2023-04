Piraterie: Betrüger missbrauchen offizielle Seiten der EU-Kommission

Die Europäische Union hat ein Problem mit Piraterie und damit sind nicht etwa Verstöße der EU-Einwohner gemeint, sondern die Institution selbst. Denn Europa.eu, die offizielle Webseite der EU-Kommission, wird immer wieder von Scammern missbraucht. Das hat nun Folgen.

EU "arbeitet" an der Schließung der Lücken

Zusammenfassung EU kämpft gegen Piraterie, wird aber selbst Opfer von Scammern.

Betrüger nutzen Schwachstellen der Webseite aus.

Links führen nicht zu Filmen, sondern zu betrügerischen Seiten.

EU arbeitet an Lösungen, aber ohne Nutzerleistungen zu beeinträchtigen.

Quelle der Links sind PDFs, die über öffentliche EU-Portale hochgeladen werden.

Die EU kämpft wie die meisten Staaten und politischen Institutionen gegen Piraterie und illegales Filesharing, doch gleichzeitig ist man selbst ein signifikanter "Verbreiter" von Filmen und Serien aus dubiosen Quellen. Das hat auch zur Folge, dass die offizielle Seite der EU immer häufiger von Urheberrechtsbesitzern wegen Verstößen verwarnt bzw. angezeigt wird, Google entfernt Links zu Europa.eu-Seiten aus den Suchergebnissen.Natürlich verteilt und veröffentlicht die EU nicht bewusst oder absichtlich solche Links, die Betrüger machen sich hier diverse Schwachstellen der Webseiten der Europäischen Union zunutze. Wie TorrentFreak berichtet, war das zuletzt bei der European School Education Platform der Fall.Dabei sind diese so "beworbenen" Seiten nicht einmal tatsächlich Links zu Kinofilmen und ähnlichem. Das sind vielmehr betrügerische Seiten, die "kostenlose" Inhalte versprechen, aber nur dann, wenn man die Kreditkarte ablegt.Die EU ist sich des Problems bewusst und arbeitetet eigenen Angaben nach an der Behebung dieser Lücken, diese sollen langfristig und endgültig geschlossen werden. Die EU dazu: "Wir sind uns dessen bewusst und arbeiten weiter daran, es zu lösen. Langfristige Lösungen erfordern Änderungen in der Art und Weise, wie wir den Bürgerinnen und Bürgern den Austausch mit der Kommission ermöglichen. Es ist äußerst schwierig, schnell voranzukommen, ohne die Dienstleistungen für die europäischen Bürgerinnen und Bürger zu beeinträchtigen."Quelle dieser betrügerischen Links sind PDFs, die über öffentliche EU-Portale hochgeladen werden. Die Betrüger nutzen dabei Upload-Möglichkeiten aus, die für die Interaktion der Bürger mit Behörden zur Verfügung stehen. Dabei kennt die EU mittlerweile die Ursache, bekommt das Problem aber dennoch nicht in den Griff.