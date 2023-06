Microsoft wird Support für Windows-App Cortana Ende 2023 einstellen

Diese Entwicklung war abzusehen: Ende dieses Jahres wird Microsoft nun auch die Unterstützung für die Windows-Cortana-App einstellen. Das hat der Konzern jetzt bekannt gegeben. Für weitere Anwendungen wird der Assistent aber weiter zur Verfügung stehen.

Cortana für Windows "Wir nehmen einige Änderungen an Windows vor, die sich auf Nutzer der Cortana-App auswirken werden. Ab Ende 2023 werden wir Cortana in Windows nicht mehr als eigenständige App unterstützen."

Zusammenfassung Microsoft stellt Ende 2023 Support für Windows-Cortana-App ein.

Satya Nadella: "Alle Assistenten sind strohdumm."

Zukunft gehört Integration von ChatGPT in Windows.

Microsoft wird Cortana als Outlook-Assistent in mobilen Apps weiterführen.

Microsoft entfernt sich von Cortana zugunsten von KI-Assistenten.

Cortana-Nutzerzahlen unbekannt, aber Support-Ende dürfte kaum Nutzer treffen.

Cortana bestand seit 2014, aber nie echter Durchbruch.

Knapp eine Woche, nachdem Microsoft-CEO Satya Nadella erklärt hatte, dass alle bisher bekannten Sprach-Assistenten "dumm wie ein Stein" im Vergleich zu den jetzt verfügbaren Chatbots sind , steht der Termin für die Einstellung der Windows-Cortana-App fest."Sie sind alle strohdumm. Ob Cortana , Alexa, Google Assistant oder Siri, sie alle funktionieren einfach nicht. Wir hatten ein Produkt, das das neue Frontend für eine Menge Informationen sein sollte, das aber nicht funktionierte", so Nadella. Die Zukunft gehört der Integration von ChatGPT in Windows, auch das hat Microsoft schon längst klargestellt.Der Wechsel dahin wird aber noch einige Zeit dauern. Nun erfolgt zunächst die Einstellung des Supports der Cortana-Standalone-App für Windows-Nutzer. Das Ende der App wurde in einem Support-Dokument auf der Microsoft-Website bekannt gegeben. Die Seite nennt noch kein konkretes Datum im Jahr 2023. Es heißt:Da es sich um eine eigenständige Anwendung handelt, wird der Termin sicherlich nicht an einen Patch-Day geknüpft sein. Microsoft wird über den Termin Ende 2023 hinaus Cortana als digitalen Assistenten für Outlook in mobilen Apps weiterführen. Das gilt auch für die Unterstützung in Microsoft Teams-Anwendungen . Die Support-Seite macht ziemlich deutlich, dass Microsoft sich von digitalen Assistenten wie Cortana zugunsten von KI-Assistenten wie Bing Chat, Microsoft 365 Copilot und dem kürzlich angekündigten Windows Copilot entfernt.Cortana-Nutzerzahlen gibt es nicht. Das Support-Ende dürfte aber nur wenige "Fans" treffen. Microsofts digitaler Assistent Cortana bestand seit 2014, hatte aber nie einen echten Durchbruch.