Snapdragon 8 Gen 3: Kommt Qualcomms nächster Top-Chip früher?

Wegen der geringeren Nachfrage rund um Smartphones könnte Qualcomm seinen neuesten High-End-SoC in diesem Jahr früher auf den Markt bringen als sonst. Laut einem Bericht aus China soll der Snapdragon 8 Gen 3 bereits im Herbst an den Start gehen.

Angeblich fünf statt vier High-End-Cores

Zusammenfassung Qualcomm möchte angeblich den Launch des Snapdragon 8 Gen 3 vorziehen.

Der SM8650 soll auf eine geänderte Cluster-Konfiguration setzen.

Der Chip soll auf 4nm-Fertigung bei TSMC wechseln.

Der Snapdragon 8 Gen 4 wird 2024 mit neuen Custom-CPU-Cores erwartet.

Früherer Launch wahrscheinlich auf geringere Nachfrage zurückzuführen.

Qualcomm

Wie das chinesische Magazin ITHome berichtet, will Qualcomm in diesem Jahr laut informierten Quellen den Launch seines neuesten Flaggschiff-Prozessors für High-End-Smartphones einige Wochen vorziehen. Derzeit strebt das Unternehmen angeblich die Vorstellung bereits im Oktober an.Konkret soll die Präsentation dem Vernehmen nach bereits Ende Oktober über die Bühne gehen, nachdem man im letzten Jahr den Snapdragon 8 Gen 2 schon Mitte November und somit rund zwei Wochen vor dem sonst üblichen Termin Ende Dezember erstmals vorgestellt hatte. Für einen etwas früheren Launch spricht auch, dass Qualcomm bereits begonnen hat, interne Tests mit dem neuen Chip durchzuführen.Der Snapdragon 8 Gen 3 wird aktuell unter dem Codenamen "Lanai" entwickelt und trägt die interne Modellnummer SM8650. Gerüchten zufolge will Qualcomm bei dem neuen Chip erneut auf eine geänderte Cluster-Konfiguration der CPU-Kerne setzen, sodass künftig neben einem einzelnen Premium-Core auch noch fünf weitere High-End- und nur noch drei Stromspar-Kerne zum Einsatz kommen könnten.Welche Architekturen dann jeweils verwendet werden, ist angesichts der Aufteilung der Rechenkerne des aktuellen Snapdragon 8 Gen 2 noch unsicher. Bei dem aktuell in Top-Smartphones wie der Galaxy S23-Serie von Samsung verbauten Chip hatte Qualcomm auf ein neues Cluster-Design umgestellt, bei dem neben dem einen Premium-Core auch noch jeweils zwei High-End-Core-Paare auf Basis der ARM Cortex-A710- und -A715-Architekturen sowie drei Low-End-Cores integriert sind.Inwiefern die Addition eines weiteren High-End-Cores letztlich Performance-Verbesserungen mit sich bringt, bleibt zunächst abzuwarten. Angeblich plant Qualcomm zunächst vor allem den Wechsel auf die neueste Variante der 4nm-Fertigung bei TSMC, wodurch sich die Energieeffizienz um rund 20 Prozent verbessern ließe.Ein deutlicher Performance-Sprung wird erst mit dem Snapdragon 8 Gen 4 erwartet, der 2024 vermutlich mit neuen Custom-CPU-Cores auf Basis der von dem Startup Nuvia entwickelten angepassten Architekturen erscheint. Nuvia wurde von Qualcomm aufgekauft und besteht aus einer Gruppe von CPU-Designern, die einst für Apple die heute sehr erfolgreichen ARM-Kerne der Apple A- und M-CPUs entwickelt haben.