Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3: CPU mit vier Core-Clustern, ohne 32-Bit

Qualcomm will mit dem nächsten High-End Smartphone-Chip aus seiner Produktion offenbar endgültig den Abschied von der bisher üblichen Unterstützung für 32-Bit-Apps einläuten. Einem vertrauenswürdigen Leak zufolge wird der Snapdragon 8 Gen 3 neue CPU-Architekturen nutzen, die nur noch 64-Bit-Support bieten.

Qualcomm mischt CPU-Kerne bunt durch

Zusammenfassung Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650) beendet 32-Bit-Support.

Der Chip nutzt zwei ARM-Architekturen.

Sechs High-End-Kerne, Kryo "Gold", "Gold+" und "Titanium".

Grafikeinheit trägt den Namen Adreno 750 und arbeitet mit 770 MHz.

Qualcomm-Codename "Lanai", u.a. mit Snapdragon X75 5G-Modem.

Erwartetes Einsatzgebiet: Samsung Galaxy S24-Serie.

Nutzung der neuen Technologien wird gegen Ende des Jahres erwartet.

Qualcomm

Auch bei Smartphones beginnt mit dem gegen Ende des Jahres erwarteten Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650) das Ende der Unterstützung für 32-Bit-Apps. Laut dem Entwickler und Code-Analysten Kuba Wojciechowski will Qualcomm bei dem neuen Chip nur noch auf 64-Bit-Unterstützung setzen. Wojciechowski verriet außerdem, dass zwei neue ARM-Architekturen zum Einsatz kommen sollen.Konkret will Qualcomm angeblich auf die ARM "Hayes"-Architektur für die Low-End-Kerne setzen, die Teil der ARM A500-Reihe sein dürften. Es soll nur zwei Kerne dieses Typs in dem neuen SoC geben, die Qualcomm als Kryo "Silver" vermarkten dürfte, während die anderen sechs Cores allesamt auf der neuen "Hunter"-Architektur basieren sollen.Anscheinend soll es drei Kryo "Gold"-Kerne, zwei Kryo "Titanium" und einen absoluten High-End-Core geben, der als Kryo "Gold+" vermarktet wird. Neu ist dabei, dass Qualcomm erstmals einen vierten Kern-Cluster in Form der "Titanium"-CPUs einführen will. Außerdem ist auffällig, dass man sich zugunsten höherer Gesamtleistung entschieden hat, ganze sechs High-End-Cores zu verwenden.Zur weiteren Ausstattung des Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 gehört auch eine neue Grafikeinheit, die laut Wojciechowski den Namen Adreno 750 tragen und mit einer Taktrate von 770 Megahertz arbeiten wird. Wann und in welchen Geräten der neue Qualcomm-Chip seinen Dienst tun wird, ist aktuell noch offen. Es ist aber davon auszugehen, dass unter anderem Samsung die neue Plattform in den Smartphones der Galaxy S24-Serie verbauen möchte.Aktuell wird der Snapdragon 8 Gen 3 mit der internen Modellnummer SM8650 unter dem Qualcomm-Codenamen "Lanai" entwickelt. Zur Ausstattung dürfte unter anderem ein Snapdragon X75 5G-Modem gehören.