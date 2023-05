ACC: Das Airbus der Batterie-Branche weiht das erste große Werk ein

Ein Zusammenschluss mehrerer großer Konzerne hat jetzt eine der bisher größten Batteriefabriken in Europa eröffnet. Der Bau hat auch besondere Bedeutung, weil er die erste große europäische Kooperation seit dem Flugzeug-Hersteller Airbus ist.

Hohe Kapazität

Zusammenfassung Konzernzusammenschluss eröffnet größte Batteriefabrik Europas

Joint Venture ACC baut auch in Deutschland & Italien

2000 Beschäftigte & Dienstleister im Umfeld bei Vollausbau

Produktionskapazität 40 GWh/Jahr, zum Start 13 GWh/Jahr

EU unterstützt Ansiedlung & Transformation der Automobilindustrie

Die Fabrik wurde in Zusammenarbeit der Automobilkonzerne Stellantis und Mercedes-Benz sowie der französischen TotalEnergies gebaut, teilten die Partner mit. Der Standort im Départment Pas-de-Calais wurde unter anderem auch gewählt, weil die Region seit Jahren unter einem nicht besonders gut gelaufenen Strukturwandel litt. Viel ist von der einst hier ansässigen Stahl- und Papier-Industrie nicht geblieben.Die Batteriefabrik soll nun wieder für neue wirtschaftliche Hoffnung in der Gegend sorgen und parallel die Abhängigkeit von asiatischen, vor allem chinesischen, Produzenten von Akkuzellen verringern. Der Betrieb der Anlage erfolgt durch das Joint Venture ACC, das auch noch in Deutschland und Italien zwei weitere Fabriken bauen will.In dem neuen Werk sollen nach dem kompletten Ausbau dann rund 2000 Beschäftigte arbeiten - in Verbindung mit den Dienstleistern und Zulieferern im Umfeld werden es letztlich deutlich mehr Arbeitsplätze sein. Bis der volle Arbeitsplatz-Effekt eintritt, wird es aber wohl noch einige Jahre dauern, da die Fabrik mit der zunehmenden Transformation der Automobilindustrie mitwachsen wird.Im Vollausbau soll die Produktionskapazität des Werkes bei 40 Gigawattstunden im Jahr liegen. Der Start erfolgt hingegen erst einmal mit einem Output von 13 Gigawattstunden pro Jahr. Die beiden kommenden Werke sollen dieses Ausmaß sogar noch übertreffen und somit letztlich mit dafür sorgen, dass deutlich weniger als die bisherigen 85 Prozent der in Europa benötigten Batteriezellen aus Fernost kommen. Aus dieser Überlegung heraus unterstützt auch die EU die Ansiedlung des Werkes und auch anderer Batteriehersteller.