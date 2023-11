Rey-Darstellerin verrät erste Infos zum nächsten Star Wars-Film

Star Wars steckt seit einer Weile in einer Krise. Im Streaming, also auf Disney+, gibt es zwar mehr oder weniger konstanten Nachschub, der teilweise auch Kritiker überzeugen kann ("Andor"), auf der großen Leinwand herrscht aber Funkstille. Das wird sich aber ändern.

LucasFilm

Kino bekommt Star Wars zurück

Zusammenfassung "Star Wars" im Kino lange als Erfolg gesehen, aktuell Pause

Letzter Film vor 4 Jahren, nächster erst für 2026 geplant

Daisy Ridley kündigt Rückkehr als Rey für neuen Film an

Neues Projekt spielt ca. 15 Jahre nach "The Rise of Skywalker"

Regie übernimmt Sharmeen Obaid-Chinoy, Drehbuch von Steven Knight

Ridley im Interview: Story anders als erwartet

Unklar, ob neuer Film Beginn einer Trilogie oder Einzelabenteuer

Star Wars war im Kino viele Jahre lang eine sichere Bank, und zwar selbst dann, wenn die Kritiken und auch Fans murrten. Doch der letzte Film liegt bereits vier Jahre zurück und aktuell ist auch kein neuer Kinostreifen in Sicht (der nächste kommt erst 2026). Das liegt zwar teilweise an der Pandemie, aber nicht nur. Denn in den vergangenen Jahren wurden neue Filme zwar angekündigt, aber dann verschoben und auch wieder abgesagt.Doch nun sieht es aus, als würde der nächste Star Wars-Film feststehen. Denn im Frühjahr dieses Jahres stattete Rey-Darstellerin Daisy Ridley der Star Wars Celebration in London einen Überraschungsbesuch ab und kündigte an, dass sie in dieser Rolle für ein neues Kinoabenteuer zurückkehren wird.Bisher ist zu diesem Projekt aber kaum etwas bekannt, außer das es etwa 15 Jahre nach The Rise of Skywalker spielen wird. Die Regie wird Sharmeen Obaid-Chinoy führen, das Drehbuch übernimmt Steven Knight ("Peaky Blinders").Nun hat sich Ridley in einem Interview mit Collider zum Projekt geäußert und gemeint, dass die Story "nicht das ist, was ich erwartet habe". Sie sprach auch darüber, wie nervös sie im Vorfeld der Ankündigung in London war: "Ich habe mir in die Hose gemacht, bevor ich auf die Bühne ging, weil niemand wusste, dass ich dort auftreten würde. Niemand wusste, dass ich zur Celebration gehen würde, außer Kathy Kennedy (Anm.: Star Wars-Chefin) und ein paar anderen Leuten."Ridley verriet natürlich keine Details zum Inhalt, machte aber dennoch interessante Andeutungen: "Ich bin sehr aufgeregt. Die Geschichte ist wirklich cool. Ich warte darauf, ein Skript zu lesen, weil ich natürlich keine anderen Neuigkeiten habe. Es ist nicht das, was ich erwartet habe, aber ich bin sehr aufgeregt."Zum neuen Film wird spekuliert, dass Rey dabei einen neuen Jedi-Orden aufbaut, dabei ist unklar, ob das ein einmaliges Abenteuer sein wird oder der Auftakt zu einer neuen Trilogie. Dazu wurde auch Ridley befragt, sie wich aber gekonnt aus: "Ich kenne die Storyline für einen Film. Das heißt nicht, dass das alles ist, aber das ist es, was mir gesagt wurde. Und ich denke, es wird der nächste Film sein", sagte sie. "Ich meine, auch hier weiß ich nicht, wie schnell nach den Streiks und allem anderen alles wieder losgehen wird. Aber ja, bis jetzt kenne ich die Geschichte eines Films und ich denke, die Leute werden sehr aufgeregt sein."