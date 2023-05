Neues Konzept: Asus zeigt Grafikkarte ohne sichtbare Stromkabel

Asus sagt dem Kabel-Wirrwarr in Desktop-PCs den Kampf an und stellt auf der Computex 2023 eine Grafikkarte ohne sichtbare Stromanschlüsse vor. Ein proprietärer Stecker auf dem Mainboard soll die GPU mit Energie versorgen. Bisher sind die "Hidden Connectors" aber nur ein Konzept.

Bereits im März lies Asus wichtige Netzteil-Anschlüsse (z.B. 24 Pin ATX) in seinem Konzept auf die Rückseite von Mainboard wandern, um den Innenraum von Kabeln zu befreien. Nun hebt der taiwanesische Hersteller seine Idee auf die nächste Stufe und verbannt die klassischen PCIe-Stromkabel aus dem sichtbaren Bereich des PC-Gehäuses.Der notwendige Strom wird alternativ über eine zusätzliche Kontaktleiste direkt vom Mainboard bezogen. Auf der IT-Messe gab Asus (via Heise ) an, dass der proprietäre Stromanschluss bis zu 600 Watt überträgt und so mit dem kürzlich eingeführten 12VHPWR-Anschluss gleichzieht und auch High-End-Grafikkarten versorgen kann. Vor Ort wurde das Konzept mit einer Nvidia GeForce RTX 4070 vorgeführt.Ganz ohne Netzteilkabel kommen die Desktop-PCs von Asus allerdings nicht aus. In Taiwan wird das im März vorgestellte Mainboard-Konzept erweitert, womit weitere Stromanschlüsse an die Rückseite wandern. Dazu gehören unter anderem auch drei achtpolige PEG-Steckplätze (PCI Express for Graphics) und der neue 12VHPWR-Anschluss.Die Vorteile eines vereinfachten Kabelmanagements liegen auf der Hand. Nicht nur wirken die Innenräume von Desktop-PCs mit Sichtfenster deutlich aufgeräumter, auch der Luftstrom (Airflow) im Gehäuse wird in vielen Fällen theoretisch verbessert. Weiterhin können Nutzer auf eventuell notwendige und anfällige Kabelverlängerungen zu Mainboard- und Grafikkarten-Anschlüssen verzichten, sollten besonders große Gehäuse im Einsatz sein.Ob sich das "Hidden Connectors"-Konzept von Asus durchsetzen kann, bleibt abzuwarten. Den Stein ins Rollen brachte Gigabyte bereits vor einem Jahr, als man ein spezielles "Stealth"-System präsentierte. Viel hört man von diesem Projekt heute nicht mehr. Laut ComputerBase plant Asus einen globalen Start zum Ende des Jahres. Hierfür müssten allerdings auch die Gehäusehersteller mitspielen.