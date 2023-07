Was kann schon schiefgehen? NASA vergibt Auftrag für Nuklearrakete

Nuklearkraft ist zwar seit Jahrzehnten auf der Erde im Einsatz, doch natürlich hat sie ihre Nachteile und auch Kritiker. Dass diese Kraft ein mächtiges Werkzeug ist, bezweifelt aber niemand. Bei NASA und DARPA möchte man dieses Potenzial anzapfen - für Reisen im Weltraum.

DARPA

DRACO soll bereits 2027 abheben

Lockheed Martin zeigt, wie ein DRACO-Antrieb funktionieren soll

Zusammenfassung NASA und DARPA wollen Nuklearantrieb für Raumschiffe umsetzen

Projekt DRACO soll bis 2027 einen Kernantrieb ermöglichen

Spaltreaktor erzeugt hohe Temperaturen

Lockheed Martin und BWX Technologies erhalten 500 Mio. $ Auftrag

DRACO ist Demonstrationsrakete, Potenzial aber vielversprechend

Die zivile Weltraumagentur NASA und die militärische Forschungsbehörde Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) haben Anfang des Jahres bekannt gegeben, dass sie ausloten wollen, ob und wie man einen Nuklearantrieb für Raumschiffe umsetzen könnte. Das Projekt nennt sich Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations (DRACO) und soll bereits 2027 die Entwicklung einer "fortschrittlichen thermischen Kernantriebstechnologie" zur Folge haben.Konkret soll ein Spaltreaktor zum Einsatz kommen, um extrem hohe Temperaturen zu erzeugen. Die vom Reaktor erzeugte Wärme soll auf einen Flüssigtreibstoff übertragen werden. Dieser expandiert und wird durch eine Düse ausgestoßen, um Schub zu erzeugen. Laut den verantwortlichen Wissenschaftlern soll eine derartige Rakete etwa dreimal so effizient sein wie eine, die mit chemischen Triebwerken arbeitet.Soweit jedenfalls die Theorie, denn in der Praxis muss sich DRACO erst beweisen. Und das wird der Rüstungs- und Technologiekonzern Lockheed Martin übernehmen, so eine Mitteilung von NASA und DARPA . Denn dieser hat gemeinsam mit dem auf Nukleartechnologie spezialisierten Unternehmen BWX Technologies den rund 500 Millionen Dollar schweren Auftrag zur Entwicklung einer derartigen Rakete bekommen.Freilich handelt es sich dabei vorerst nur um eine Demonstrationsrakete, bis zur Serienreife wird es sicherlich deutlich länger dauern. Das Potenzial ist aber vielversprechend: "Mit einer erfolgreichen Demonstration könnten wir die Möglichkeiten der Menschheit, schneller und weiter in den Weltraum vorzudringen, erheblich verbessern und den Weg für den zukünftigen Einsatz aller auf Kernspaltung basierenden Weltraumtechnologien ebnen", sagt Program Manager Tabitha Dodson.