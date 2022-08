Alone in the Dark: Erster Trailer zum Remake des Grusel-Klassikers

Der Publisher THQ Nordic hat eine Neuauflage des originalen Alone in the Dark aus dem Jahr 1992 angekündigt. So wie schon damals müssen Spieler hier den unheimlichen Geschehnissen in einem alten Herrenhaus auf den Grund gehen. Ein erster Trailer stimmt auf die Neuauflage ein.Das neue Alone in the Dark ist dabei aber keine strenge Portierung des Oldies auf eine zeitgemäße Grafik-Engine. Stattdessen soll es als eine Neuinterpretation aus der Feder des Horror-Experten Mikael Hedberg (Amnesia, SOMA) verstanden werden. Wahlweise in der Rolle von Emily Hartwood oder als Privatermittler Edward Carnby führt es Spieler hier in das Derceto Manor, um dort das Verschwinden von Emilys Onkel näher zu untersuchen.Wie der Trailer zeigt, wird Alone in the Dark eine Mischung aus Erkundung, Geheimnissen und Rätseln sowie Begegnungen mit monströsen Kreaturen bieten. Auffällig ist auch die im Vergleich zum Original veränderte Kameraperspektive: Diese erinnert nunmehr an die neueren Resident Evil-Teile und sollte ein noch intensiveres Horror-Erlebnis ermöglichen.Alone in the Dark erscheint für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X/S , einen Termin hierfür gibt es aber noch nicht.