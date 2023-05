Media Markt: Nintendo Switch OLED + Zelda TotK im Bestpreis-Bundle

Auf dieses Bundle haben Zelda-Fans gewartet. Media Markt verkauft das Nintendo Switch OLED-Modell in der Zelda Special Edition zusammen mit dem Top-Spiel The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Für das Bun­dle werden jetzt nur noch 389 Euro fällig - ein tolles Angebot.

Im Vergleich zum Einzelkauf kann man im Online-Shop von Media Markt noch einmal 30 Euro sparen, wenn man sich für das Bundle aus Switch OLED und dem neuen Zelda-Spiel entscheidet. Ein Schnäppchen, auch im Vergleich zu anderen Shops im Preisvergleich.Die Nintendo Switch OLED ist die neueste Iteration der beliebten Nintendo Switch-Konsole, die im Oktober 2021 auf den Markt kam. Im Vergleich zu den früheren Modellen bietet die OLED-Version einige bemerkenswerte Verbesserungen. Der markanteste Unterschied ist das 7-Zoll-OLED-Display.Dieser bietet lebendigere Farben und tiefere Schwarztöne, was zu einem insgesamt verbesserten visuellen Erlebnis führt. Darüber hinaus verfügt die Switch OLED über verbesserte Audiosysteme für den Handheld-Modus und einen robusten, einstellbaren Standfuß für den Tischmodus, was die Vielseitigkeit der Konsole erhöht.The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hingegen ist das neueste Kapitel in der langjährigen, erfolgreichen Videospielreihe von Nintendo. In diesem epischen Abenteuer begibt sich der Protagonist Link auf eine gefährliche Reise, um das Königreich Hyrule zu retten, welches von finsteren Mächten bedroht wird.Um das Schicksal des Königreichs zu ändern und die Welt vor der drohenden Dunkelheit zu bewahren, muss Link seine Fähigkeiten erweitern, neue Waffen und Ausrüstungen sammeln, Rätsel lösen und sich gegen mächtige Gegner behaupten, während er von einer Vielzahl neuer und bekannter Charaktere unterstützt wird.