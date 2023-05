Harter Sparkurs: Disney+ verliert mehr als 70 Filme und Serien

Der Streaming-Dienst Disney+ ändert seine Strategie und wird in Zukunft nicht alle Eigenproduktionen auf Dauer innerhalb seiner Flatrate anbieten. Bereits in den kommenden Tagen sollen mehr als 70 Filme und Serien ohne Vorwarnung aus dem Programm gestrichen werden.

Viele Schwergewichte werden gestrichen

ab dem 26. Mai 2023

Disney+: Filme und Serien auf der Abschussliste für 2023

Big Shot

Turner & Hooch

The Mysterious Benedict Society

The Mighty Ducks: Game Changers

Willow

The Making Of Willow

Diary of a Future President

Just Beyond

The World According to Jeff Goldblum

Marvel's Project Hero

The Right Stuff

The Real Right Stuff

Cheaper by the Dozen remake

The One and Only Ivan

Stargirl

Hollywood Stargirl

Flora & Ulysses

Artemis Fowl

The Princess

Encore!

Black Beauty

Clouds

America the Beautiful

Better Nate Than Ever

Weird But True!

Timmy Failure

Be Our Chef

Magic Camp

Earth to Ned

Foodtastic

Stuntman

Disney Fairy Tale Weddings

Wolfgang

It's a Dog's Life with Bill Farmer

The Big Fib

Rogue Trip

More Than Robots

Shop Class

Pick the Litter

Own the Room

Among the Stars

Harmonious Live!

Pentatonix: Around the World for the Holidays

Y: The Last Man

Pistol

Little Demon

Maggie

Dollface

The Hot Zone

The Premise

Love in the Time of Corona

Everything's Trash

Best in Snow

Best in Dough

Darby and the Dead

The Quest

Rosaline

Life Below Zero: Next Generation

National Geographic Investigates: LSD and Psychedelics

9/11: One Day in America

The Armstrong Tapes

Buried Secrets of WWII

Bin Laden's Hard Drive

Croc That Ate Jaws

Trafficked with Mariana van Zeller

Drug Lords: The Next Generation

Extreme Rescues

Most Wanted Sharks

Locked Up Abroad

North Korea: Inside the Mind of a Dictator

To Catch A Smuggler Rome

Ultimate Survival WWII

The Come Up

The Deep End

Everything's Trash

Keep This Between Us

Die sinkende Anzahl an Disney+-Abonnenten wird einmal mehr enttäuscht. Während die Preise der Videoplattform stetig angezogen werden , kann der Micky-Maus-Konzern das einstige Versprechen, Disney-Eigenproduktionen dauerhaft auf Disney+ zur Verfügung zu stellen, nicht länger einhalten. Ähnlich den Konkurrenten Netflix und Amazon Prime Video wird das Programm stetig geändert und eine Vielzahl an Filmen und Serien aus der digitalen Videothek entfernt.Bereits zur Verkündung jüngster Quartalszahlen deutete der Medienkonzern an, seine Direct to Consumer-Inhalten (DTC) zu überprüfen, um sie "an die strategischen Änderungen anzupassen." Während Disney zu den Einzelheiten bisher schwieg, berichtet nun Deadline über die durchaus große Anzahl an Filmen und Serien, die Disney+ nicht nur in Deutschland, sondern weltweit verlassen werden. Abonnenten müssen zukünftig voraussichtlich auf über 70 Inhalte verzichten.Unter den scheidenden Inhalten aus Disneys Eigenproduktion befinden viele eingestellte Serien, aber auch Neuheiten, die erste zum Ende des Jahres 2022 ihren Weg in das Streaming-Sortiment fanden. Namhafte Titel sind unter anderem Willow, Big Shot, The Mighty Ducks: Game Changers, The World According to Jeff Goldblum, Stargirl, Artemis Fowl, Y: The Last Man und The Mysterious Benedict Society. Viele der unten aufgeführten Titel sollen bereitsaus dem Programm entfernt werden.Offen ist, ob Disney die passenden Lizenzen an Amazon Prime Video , Netflix und Co. verkauft und die scheinbar wenig erfolgreichen Filme und Serien zukünftig bei der Konkurrenz zu sehen sein werden, oder ob sie in Zukunft eventuell ein Comeback auf Disney+ feiern. Alternativ bleibt bei Interesse nur der Weg, die Streifen und Staffeln über bekannte Online-Shops zu leihen oder zu kaufen.