Disney+ & Star: Überblick der neuen Filme und Serien im Juni 2023

Mit mehr als 25 neuen Filmen und Serien sowie einer großen Auswahl an Blockbustern zum "Pride Month" bietet Disney+ im Juni eine gute Basis, um das Sommerloch zu füllen. Mit dabei sind Avatar 2, Secret Invasion, Marie Antoinette und Criminal Minds. Hier findet ihr alle Neustarts.

Disney+ Programm: Neue Filme und Serien im Juni 2023

Mensch und Hund - Beste Freunde, treue Partner - Staffel 1 ab 7. Juni

Stan Lee ab 16. Juni

Die Metropole des Maya-Kriegerkönigs ab 16. Juni

Secret Invasion ab 21. Juni

Alaska: Eisige Tradition - Staffel 1 ab 21. Juni

Der Beste der Welt ab 23. Juni

Wochenend-Familie - Staffel 2 ab 28. Juni

Freeks - Staffel 1 ab 28. Juni

Narco Wars: Der Kampf gegen Drogen - Staffel 1 & 2 ab 28. Juni

Star-Channel Programm: Neue Filme und Serien im Juni 2023

Antwone Fisher ab 2. Juni

Queenmaker: The Making of an It Girl ab 7. Juni

Saint X ab 7. Juni

Avatar: The Way of Water ab 7. Juni

Schuldig bei Verdacht ab 9. Juni

Heat ab 9. Juni

Flamin' Hot ab 9. Juni

Farm Rebellion ab 14. Juni

Assassin's Creed ab 16. Juni

Abbott Elementary - Neue Folgen der 2. Staffel ab 21. Juni

The 1619 Project ab 21. Juni

Marie Antoinette ab 21. Juni

Die amerikanische Hymne ab 28. Juni

Single Drunk Female - Staffel 2 ab 28. Juni

Criminal Minds: Evolution - Staffel 16 ab 28. Juni

Kochen Undercover - Staffel 1 ab 29. Juni

Kaffee, Milch & Zucker ab 30. Juni

Bogus ab 30. Juni

Zu den Highlights des kommenden Monats gehören nicht nur der Streaming-Start von Avatar: The Way of Water innerhalb der Disney+-Flatrate, sondern vor allem auch die neue Marvel-Serie Secret Invasion. In der Gegenwart des Marvel Cinematic Universe (MCU) trifft man auf alte Bekannte: Nick Fury (Samuel L. Jackson), Maria Hill (Cobie Smulders), Talos (Ben Mendelsohn), War Machine (Don Cheadle) und weitere Hollywood-Stars wie Emilia Clarke, Olivia Colman und Dermot Mulroney.Darüber hinaus zeigt der Micky-Maus-Konzern das Psychodrama Saint X, die deutschsprachige Adaption von Marie Antoinette mit Emilia Schüle, Staffel 16 von Criminal Minds Evolution und ältere Blockbuster wie Assassin's Creed. Hinzu kommen eine Handvoll sehenswerte Dokumentationen, etwa über moderne Landwirtschaft (Farm Rebellion). Abseits davon fokussiert sich Disney+ auf den Pride Month und setzt sich dabei für Toleranz und Vielfalt ein. Filme und Serien wie Love Victor, Love Simon, Fire Island, Bohemian Rapsody, Boys don't cry und Growing Up stehen im Mittelpunkt.