Disney+ & Star: Überblick der neuen Filme und Serien im Mai 2023

Der Streaming-Dienst Disney+ kündigt für Mai mehr als 40 neue Filme und Serien an. Dazu gehören neue Streifen anlässlich des Star-Wars-Day und exklusive Eigenproduktionen wie White Men Can't Jump, Tiny Beautiful Things und Will Trent. Hier findet ihr alle Neustarts im Überblick.

Disney+ Programm: Neue Filme und Serien im Mai 2023

Ein Funken Hoffnung - Anne Franks Helferin ab 2. Mai

Ed Sheeran: The Sum Of It All - Miniserie ab 3. Mai

Star Wars: Visionen - Volume 2 ab 4. Mai

Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi ab 4. Mai

Car SOS - Staffel 10 ab 10. Mai

The Muppets Mayhem - Staffel 1 ab 10. Mai

Crater ab 12. Mai

Explorer: Die tiefste Höhle ab 12. Mai

Fabriken der Superlative - Staffel 1 ab 17. Mai

American Born Chinese - Staffel 1 ab 24. Mai

Wild Life: Ein Leben für die Natur ab 26. Mai

Die Giraffen Arche ab 26. Mai

Ultra Violet & Black Scorpion - Staffel 1 ab 31. Mai

Star-Channel Programm: Neue Filme und Serien im Mai 2023

Psy Summer Swag 2022 ab 3. Mai

Wu-Tang: An American Saga - Staffel 2 ab 3. Mai

Taste the Nation with Padma Lakshmi - Staffel 2 ab 5. Mai

Planners - Staffel 1 ab 5. Mai

Taste the Nation with Padma Lakshmi - Staffel 1 ab 5. Mai

John F. Kennedy - Tatort Dallas ab 5. Mai

Die Bestimmer - Kinder haften für ihre Eltern ab 5. Mai

Untreu ab 5. Mai

Tengoku-Daimakyo - Staffel 1 ab 6. Mai

Lambert vs. Lambert - Staffel 1 ab 10. Mai

The Cleaner: Tatortreiniger UK - Staffel 1 ab 10. Mai

Born This Way - Staffel 1 ab 10. Mai

Der Tatortreiniger - Staffel 1-7 ab 10. Mai

Tiny Beautiful Things - Staffel 1 ab 10. Mai

I Want a Baby ab 12. Mai

Meine Frau, die Spartaner und ich ab 12. Mai

A Million Little Things - Staffel 4 ab 17. Mai

Up Here - Staffel 1 ab 17. Mai

Justified - Staffel 1-6 ab 17. Mai

Noah ab 19. Mai

White Men Can't Jump ab 19. Mai

The Kardashians - Staffel 3 ab 25. Mai

Kocktails with Khloé - Staffel 1 ab 25. Mai

Street Kings ab 26. Mai

Will Trend - Staffel 1 ab 31. Mai

The Actress - Staffel 1 ab 31. Mai

Noch nicht ganz tot - Staffel 1 ab 31. Mai

Am 4. Mai heißt es wieder "May the force be with you". Gefeiert wird der internationale Star-Wars-Tag bei Disney+ unter anderem mit neuen Kurzfilmen von "Star Wars: Visionen" (Volume 2) und "Die Abenteuer der jungen Jedi", einer Star-Wars-Serie, die speziell für Vorschulkinder kreiert wurde. Zusätzlich stehen natürlich alle Kinofilme der Star-Wars-Saga sowie die beliebten Serien-Auskopplungen "Andor", "Obi-Wan Kenobi", "The Mandalorian", "Das Buch von Boba Fett" und Co. zum Streamen bereit.Abseits von Luke Skywalker, Darth Vader und Yoda setzt der Micky-Maus-Konzern auf die Premieren vieler neuer Serien - unter anderem einstige Hulu-Originals. Darunter befindet sich die Drama-Serie "Tiny Beautiful Things" mit Kathryn Hahn, ein Update des Kultfilms "White Men Can't Jump" mit Sinqua Walls und Jack Harlow und die Krimi-Serie "Will Trent". Hinzu kommen Dokumentationen und Blicke hinter die Kulissen der Helfer von Anne Frank und Ed Sheeran. Und zu guter Letzt zeigt man "The Muppets Mayhem", die neue Musical-Komödie rund um Jim Hensons Puppen.