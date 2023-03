Disney+ & Star: Überblick der neuen Filme und Serien im April 2023

Der Streaming-Dienst Disney+ kündigt für den April mehr als 30 neue Filme und Serien an. Zu den Highlights gehören How I Met Your Father, American Horror Story, Peter Pan & Wendy und The Good Mothers. Wir zeigen euch alle Neustarts im Überblick.

Disney+ Programm: Neue Filme und Serien im April 2023

The Crossover - Staffel 1 ab 5. April

Rennervations ab 12. April

Extreme Survival mit Hazen Audel: Wettlauf durch den Amazonas - Staffel 1 ab 12. April

Oswald, der lustige Hase ab 14. April

Pristine Seas Project: Zum Schutz der Meere ab 14. April

Wildes Hawaii - Staffel 1 ab 19. April

Jane Goodall: Die Hoffnung ab 21. April

Roms verlorene Schätze - Staffel 1 ab 26. April

Peter Pan & Wendy ab 28. April

Das Geheimnis der Mumie 2 ab 28. April

Star-Channel Programm: Neue Filme und Serien im April 2023

Tengoku-Daimakyo - Staffel 1 ab 1. April

Ralph & Katie - Staffel 1 ab 2. April

The Good Mothers ab 5. April

AMEN: Ein Gespräch mit dem Papst ab 5. April

The Right Words ab 7. April

Große Erwartungen (1998) ab 7. April

In Time - "Deine Zeit läuft ab" ab 7. April

9-1-1: Lone Star - Staffel 3 ab 12. April

My Apologies (OT: Ozur Dilerim) ab 14. April

Stuber - 5 Sterne Undercover ab 14. April

Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte - Staffel 19 ab 17. April

Seattle Firefighters - Die jungen Helden - Staffel 6 ab 17. April

How I Met Your Father - Staffel 2 ab 19. April

True Lies - Staffel 1 ab 19. April

Kindred: Verbunden - Staffel 1 ab 19. April

American Horror Story - Staffel 11 ab 19. April

Quasi ab 20. April

Sam - Ein Sachse ab 26. April

Atlanta Medical - Staffel 6 ab 26. April

Queen Elizabeth II: A Royal Life - A Special Edition of 20/20 ab 28. April

Shutter ab 28. April

Im kommenden Monat zeigt der Micky-Maus-Konzern auf seiner Streaming-Plattform Disney+ unter anderem die Miniserie "Sam - Ein Sachse" basierend auf der wahren Geschichte vom Aufstieg und Fall des Sam Meffires. Außerdem sieht man die Realverfilmung "Peter Pan & Wendy", in der unter anderem Jude Law eine Rolle übernimmt. In "The Good Mothers" erzählt man eine weitere wahre Geschichte über die Nachfahren eines italienischen Mafia-Clans, während Marvel-Star Jeremy Renner in "Rennervations" ausgemusterte Autos wiederbelebt.Weiterhin darf man sich auf neue Folgen von "How I Met Your Father" (Staffel 2) und den Earth Day am 22. April freuen. Letzterer hält sehenswerte Dokumentationen und Filme bereit, unter anderem Wunder des Pazifiks, Before the Flood, Welcome to Earth oder aber die Guardians of the Galaxy-Filmreihe mit einem Fokus auf Groot. Abschließend stehen neue Staffeln von Grey's Anatomy, Seattle Firefighters, American Horror Story, Atlanta Medical und Co. zum Streamen bereit.