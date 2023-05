Von Erfolg zu Krise: Disney+ verliert zum 2. Mal in Folge Abonnenten

Der Streaming-Dienst von Disney ist vor gut drei Jahren im deutschsprachigen Raum gestartet und Disney+ erwies sich weltweit auch als sofortiger Hit. Denn man konnte die gesteckten Ziele des Konzerns schneller erreichen als geplant. Doch nun ist viel Sand im Getriebe.

Im Fall von Disney+ konnte man lange von einem echten Überflieger sprechen. Denn der Unterhaltungsgigant hat sich ursprünglich 60 bis 90 Millionen Abonnenten als Ziel gesetzt, diese Zahl wollte das Unternehmen bis 2024 erreichen. Doch diese Marke wurde schnell regelrecht pulverisiert und vor einem Jahr wurden die internen Vorgaben deutlich nach oben korrigiert, und zwar auf 230 bis 260 Millionen Kunden. Sie will The Walt Disney Company nun bis 2024 schaffen.Doch diese Werte scheinen aktuell außer Reichweite des Medienkonzerns zu sein. Denn derzeit kommt Disney+ auf 157,8 Millionen Abonnenten. Das sind rund vier Millionen weniger als im Quartal zuvor. Ursprünglich haben Analysten damit gerechnet, dass sich Disney+ von 161,8 auf 163,17 Millionen Abonnenten steigern kann, stattdessen gab es einen empfindlichen Rückgang.Der Hauptgrund für dieses Minus war der indische Markt. Dort tritt man unter dem Namen Disney+ Hotstar auf und büßte zuletzt acht Prozent aller seiner Kunden ein. Laut TechCrunch hat das auch einen konkreten Grund: Denn Disney hat sich entschieden, die Streaming-Rechte für die Indian Premier Cricket League nicht zu verlängern, was viele Kunden verärgerte. Cricket ist in Indien Nationalsport und hat eine ähnliche Bedeutung wie bei uns Fußball - vielleicht sogar mehr.Im Hauptquartier von Disney werden die Sorgenfalten wohl immer tiefer, denn bereits im Quartal zuvor hat man 2,4 Millionen Abonnenten verloren. Viel Grund für Optimismus gibt es indes nicht: So streiken derzeit die Hollywood-Autoren, und eine Lösung dieses Konfliktes ist nicht in Sicht. Das hat auch schon Folgen für Disney gehabt, da die Dreharbeiten von Blade und der Serie Andor verschoben bzw. pausiert werden mussten - weitere dürften folgen.