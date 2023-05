Disney+ verliert deutlich mehr Eigenproduktionen als bisher gedacht

Disney+ ist 2019 sensationell gestartet und hat die Erwartungen des Mediengiganten pulverisiert. Doch in letzter Zeit ist Sand im Getriebe des Micky-Maus-Konzerns, und er muss sparen. Das betrifft auch Eigenproduktionen. Davon entfernt Disney mehr Inhalte als zunächst gedacht.

Zu den bereits bekannt gegeben Abgängen kommen u. a. folgende Filme hinzu:

Die komplette Liste

America the Beautiful

Among the Stars

Artemis Fowl

Be Our Chef

Behind the Magic: The Making of Willow

Best In Snow

Better Nate Than Never

Beyond Infinity: Buzz and the Journey to Lightyear

Black Beauty

Big Shot

Chasing Waves

Cheaper by the Dozen (2022)

Chorus: Success, Here We Go!

Clouds

Club Mickey Mouse

Diary of a Future President

Disney Fairy Tale Weddings

DisneyNature - Penguins - Life On The Edge

DisneyNature - In the Footsteps of Elephants

DisneyNature - Diving With Dolphins

Earth To Ned

Encore!

Family Reboot

Fauci

Flora & Ulysses

Foodtasic

Gina Yei

Harmonious Live!

Hollywood Stargirl

The Hip Hop Nutcracker!

It's A Dog's Life With Bill Farmer

It's All Right!

Just Beyond

Low Tone Club

Magic Camp

Marvel 616

Marvel's The Runaways

Marvel's Project Hero

The Mighty Ducks: Game Changers

More Than Robots!

The Mysterious Benedict Society

On Pointe

Own The Room

Pentatonix: Around The World For The Holidays

Pick Of The Litter

Prop Culture

Queen Family Sing-Along

Race To The Center Of The Earth

Rogue Trip

Shop Class

Stargirl

Stuntman

Super / Natural

The Big Fib

The One And Only Ivan

The Quest

The Right Stuff

The Real Right Stuff

The World According To Jeff Goldblum

Timmy Failure: Mistakes Were Made

Turner & Hooch (Series)

Willow

Wolfgang

Es ist bereits seit Längerem bekannt, dass Disney seine Content-Strategie geändert hat und seine Eigenproduktionen nicht mehr ausnahmslos auf seiner eigenen Plattform hosten wird. Diese Inhalte sollen über temporäre Lizenzen auf anderen Plattformen zusätzliches Geld in die nicht mehr ganz so prallen Kassen von Disney spülen.Ein weiterer Grund sind finanzieller Natur und haben mit der sogenannten Wertminderung zu tun: "Wir werden bestimmte Inhalte von unseren Streaming-Plattformen entfernen und gehen derzeit von einer Wertminderung in Höhe von etwa 1,5 bis 1,8 Milliarden US-Dollar aus", erklärte Disneys Finanzchefin Christine McCarthy bei der Bekanntgabe dieser Maßnahme.Erst vor Kurzem berichteten wir , dass rund 70 Serien und Filme von dieser Maßnahme betroffen sind. Doch mittlerweile ist klar, dass die Liste deutlich länger ist und laut aktuellem Stand mehr als 105 Produktionen umfasst. Eine exakte Zahl lässt sich nicht festlegen, da die genaue Anzahl von Land zu Land unterschiedlich sein kann (via What's on Disney Plus ).der entfernten Filme und Serien (Originaltitel; inklusive der oben bereits genannten bzw. zuvor bekannt gewordenen):