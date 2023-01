Dauer-Bootschleife nach Update: HP tauscht betroffene Drucker aus

Nach Problemen mit einem Firmware-Update tauscht der Druckerhersteller HP jetzt Geräte aus. In einigen wenigen Fällen kann es dabei sein, dass die Farblaser-Multifunktionsdrucker-Serien MFP M280-83 nach dem Update in einer Dauer-Bootschleife feststecken.

HP schreibt: "HP hat Kenntnis von einem Firmware-Problem, das eine kleine Anzahl von LaserJet Pro M280/281 - eine Serie, die nicht mehr produziert wird sowie die M282/283-Geräte betrifft. Betroffene Kunden mit einem M280/281-Gerät, die bereits die neueste Firmware-Version installiert haben, sollten sich an den lokalen Kundendienst wenden, der den Drucker durch ein neueres Modell ersetzen wird. Kunden des M280/281, die die Firmware noch nicht installiert haben, sollten das Firmware-Update abwarten, das Anfang Dezember veröffentlicht und auf der HP Website zur Verfügung gestellt wird."

Es geht dabei um ein Update mit der Kennung "20221010", das seit Herbst in Verteilung ist und bei einigen Geräten dazu geführt hat, dass sie sich nicht mehr nutzen lassen. HP hat nach Bekanntwerden der ersten Probleme die fehlerhafte Firmware zurückgezogen.Gegenüber dem Online-Magazin Druckerchannel hatte der Hersteller die Probleme bereits im November bestätigt. Jetzt gibt es Neuigkeiten zu dem problematischen Update.Nutzer wurden von ihren Geräten mit Fehlermeldungen wie "79 Service Error" oder "49 Service Error" begrüßt, nachdem der Drucker versucht hatte, das automatische Update anzuwenden. Ältere Geräte, also die Serien M280 und M281, werden von HP nun getauscht, bei den jüngeren Serien (M282 und M283) dürfte sich der Software-Fehler durch ein weiteres Firmware-Update erledigt haben. Das Angebot zum Austausch der betroffenen älteren Geräte gilt laut Druckerchannel auch außerhalb der regulären Garantiezeit. Betroffene sollten sich daher einfach an HP wenden.