Irreführung: HP klagt gegen China-Nachmache von Druckerpatronen

HP klagt jetzt gegen eine Reihe Hersteller von Drittanbieter-Kartuschen, die vom Verpackungsdesign her täuschend echte Nachbauten unter anderem bei Amazon angeboten hatten. HP wirft den Firmen Täuschung und die Verletzung von Markenrechten vor.

Irreführung der Käufer

HP-Design-Nachahmer verschwunden

Schwarze Schafe

HP

Das berichtet das Online-Magazin Druckerchannel . In der Klageschrift werden Unternehmen wie Aboit, Wiseta, Keenkle, Zhaicolor und Rohan genannt.Insgesamt wird rund einem Dutzend Anbieter eine Patentrechtsverletzung, unlauterer Wettbewerb und Irreführung vorgeworfen. Viele der Anbieter sind erst seit Herbst 2022 aufgetaucht, dafür überschwemmen sie den Markt der Drittanbieter-Patronen aber aktuell.Dabei gibt es aus Sicht von HP gleich mehrere Probleme, gegen die man vorgehen will. Eines sei, dass Kunden absichtlich getäuscht werden, und viele Käufer im Irrglauben sind, ein Original-HP-Produkt zu kaufen. Die Produktfotos bei Amazon sind dabei auf den ersten Blick wirklich ziemlich ähnlich - die Drittanbieter wählten gleiche Farben und einen fast identischen Aufbau, nur das HP-Logo fehlt auf den Verpackungen.HP glaubt zudem, dass die Anbieter Kunden absichtlich täuschen wollen. Die nachgemachten Tintenpatronen sind zudem nicht so günstig, wie man das von einem China-Produkt erwarten würde, schreibt Druckerchannel.Es ist interessant zu beobachten, dass viele Design-Nachahmungen von HP-Kartuschen bei Amazon verschwunden sind. Was dahintersteckt, ist unklar. Ähnlich nachgemachte Produkte für Brother, Canon, Epson und Co. sind weiterhin auf der Seite gelistet."Sowohl beim Nachbau als auch bei der Aufbereitung gibt es durchaus seriöse Anbieter, die sich bemühen, keine Patente zu verletzten und die einen hohen Qualitätsanspruch haben", so Druckerchannel. Die neue Klage geht aber nun gegen die schwarzen Schafe.