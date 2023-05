Versprochen & gebrochen: PvE-Modus für Overwatch 2 eingestampft

Man kann es als Schlag in das Gesicht der Community bezeichnen: Blizzard hatte den Schritt zu Overwatch 2 auch damit begründet, dass es die Basis für einen umfassenden PvE-Modus bildet. Jetzt kündigt man an, dass man die Gruppen-Abenteuer vollständig streicht.

Overwatch 2: Blizzard schlägt Community mit PvE-Absage ins Gesicht

Entwicklung ist total komplex

Zusammenfassung Blizzard kündigt Streichung des PvE-Modus für Overwatch 2 an

Entwickler hatten zu Beginn Fokus auf PvE-Modus gelegt

Ressourcen konnten nicht zwischen Live-Service-Spiel und Modus aufgeteilt werden

Stecker wurde kurz vor dem Launch von Overwatch 2 gezogen

Entwickler geben an, dass PvE-Modus mehrere Jahre Entwicklungszeit benötigt hätte

Aussagen der Entwickler zu Komplexität des PvE-Modus lassen Fragen offen

Overwatch 2 wurde von großen Teilen der Community von Anfang an skeptisch beurteilt - schließlich sollte das Spiel im Zuge des neuen Releases von Pay-to-Play mit simplem Lootbox-System auf einen umfassenden Microtransaktions-Store umstellen. Für Blizzard war es wichtig zu betonen, dass man den neuen Release auch noch aus einem anderen Grund gerechtfertigt sieht: einen vollwertigen PvE-Modus mit Heldentalenten und Charakter-Progression. Zum Start von Overwatch 2 dann der erste Dämpfer: PvE werde später veröffentlicht. Jetzt gestehen die Entwickler ein: das Feature wird doch komplett gestrichen.Wie Game Director Aaron Keller mitteilt, hat das Team vor Kurzem beschlossen, die Entwicklung des PvE-Modus vollständig einzustellen. In einem Interview mit Gamespot beschreibt Keller, dass es nicht möglich gewesen sei, die verfügbaren Ressourcen zwischen dem Live-Service-Spiel und dem neuen Modus aufzuteilen. "Vor etwa eineinhalb Jahren haben wir beschlossen, unsere Strategie zu ändern", so Keller. Kurz vor dem Launch von Overwatch 2 im Oktober 2022 habe man dann endgültig für PvE den Stecker gezogen.Eine weitere Aussage darf aufmerksame Beobachter dabei ebenfalls stutzig machen. Laut Keller habe man zum Launch von Overwatch 2 realisiert, dass für den PvE-Modus noch "mehrere Jahre" nötig wären, um diesen fertigzustellen. Die berechtigte Frage: Wie kann es sein, dass Blizzard die Ressourcen, die Zeit und andere Notwendigkeiten so falsch eingeschätzt hat? Kellers Antwort: So sei das eben in der Spieleentwicklung. "Meine Einschätzung ist, als das Team immer mehr über den Zeitaufwand, die notwendigen Schritte und die benötigte Technologie herausfand, wurde klar, dass der Zeitplan nicht eingehalten werden konnte."Es mutet schon etwas komisch an, wie die Entwickler im Interview mit GameSpot nicht müde werden zu betonen, wie kompliziert es doch ist, ein eigenständiges PvE-Spiel in Overwatch 2 zu entwickeln. "Tausende Talente", "ein eigenständiges Koop-Erlebnis" und mehr, das sei dann doch alles etwas zu viel für das Team. Genau das war aber eben auch die große Ankündigung, die man mit Overwatch 2 gemacht hatte.