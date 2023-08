Overwatch 2 ist Spiel mit den schlechtesten Nutzer-Reviews aller Zeiten

Vor kurzem ist Overwatch 2 auf Steam erschienen und an sich könnte man denken, dass Gamer sich darüber freuen, dass sich Activision Blizzard gegenüber Valve öffnet. Spieler sehen das aber anders und nehmen es zum Anlass, ihren Unmut über Overwatch 2 auszudrücken.

Bisher kochte Activision Blizzard sein eigenes Süppchen, denn Spiele wie Overwatch 2 wurden in erster Linie über das hauseigene Battle.net veröffentlicht. Doch vergangene Woche ist der Free-to-play-Shooter auch auf Steam veröffentlicht worden. Doch das war nur zur Hälfte eine gute Idee: Denn viele Steam-Spieler nutzten die Veröffentlichung von Overwatch 2, um ihren Ärger über das Spiel und den Entwickler zum Ausdruck zu bringen. Mittlerweile sind mehr als 114.000 Nutzer-Reviews veröffentlicht worden und man kann und muss feststellen, dass der Battle-Royale-Shooter das am schlechtesten bewertete Spiel auf Steam ist - aller Zeiten wohlgemerkt.Wie IGN berichtet, ist das über die Seite Steam250 ersichtlich. Diese erfasst nicht nur die laut Nutzern 250 besten Titel, sondern auch die 100 schlechtesten Spiele auf der Valve-Plattform. Overwatch 2 liegt vor dem Kartenspiel War of the Three Kingdoms und dem Rennspiel Flatout 3: Chaos & Destruction nun ziemlich unangefochten an der Negativ-Nummer 1.Freilich hat das nicht unbedingt mit der tatsächlichen Qualität des Spiels zu tun, stattdessen kommt es hier zu einem sogenannten Review Bombing. Ein Kernpunkt der Kritik ist die Umstellung von Overwatch auf Overwatch 2. Denn Blizzard hat im Wesentlichen den ersten Teil, der ein reguläres Kaufspiel war, unbrauchbar gemacht. Stattdessen zwang Blizzard allen Spieler das kostenlos verfügbare Overwatch 2 auf, das finanziert sich allerdings durch ungeliebte Zusatzinhalte.Dazu kommt, dass sich Blizzard den Zorn der letzten Overwatch 2-Fans zugezogen hat, als man den "PvE Hero"-Modus gestrichen hat - dieser Story-Modus galt für viele als einzige echte Rechtfertigung für bzw. Mehrwert von Overwatch 2. Eine Rolle spielen auch chinesische Nutzer, die zusätzlich zu den bereits genannten Kritikpunkten sauer über das für sie folgenschwere Ende der Partnerschaft mit NetEase sind.