FritzApp-Updates: AVM behebt Verbindungsprobleme zur FritzBox

Wir haben uns die Änderungen einmal angeschaut. Interessant ist vor allem die neue Version für die "FritzApp Fon", die AVM ab sofort bereitstellt. Wer eine FritzBox nutzt und ein iPhone besitzt, kann ab sofort die neue FritzApp Fon-Version 5.2.3 herunterladen. Nutzer sollten das Update automatisch erhalten, können es aber auch manuell aus dem iOS App Store laden.Die Änderungen halten sich in Grenzen, das Changelog ist kurz. AVM behebt nun Verbindungsprobleme, die nach dem letzten Funktions-Update aufgetreten waren. Nutzer meldeten, dass sie sich nicht mehr mit dem Router verbinden konnten und auch Neustarts nicht halfen. Weitere Änderungen gibt es laut den Release Notes nicht.Das zweite Update steht für die FritzApp Smart Home für iOS bereit. In den Release-Notes heißt es, dass unter Umständen die Luftfeuchtigkeit für FritzDECT 440 teilweise nicht angezeigt wurde. Das sollte nun wieder korrekt funktionieren. Zudem gibt es Stabilitäts- und Detailverbesserungen. Die neue Versionsnummer ist 1.7.1.Über sicherheitsrelevante Aktualisierungen innerhalb der beiden Updates wurde nicht informiert. AVM empfiehlt jedoch allen Nutzern, die Updates schnellstmöglich zu installieren.Über die FritzFon-App können eingehende Anrufe angenommen und ausgehende Telefonate getätigt werden. Mit der App lässt sich ein Smartphone oder auch Tablet dafür per WLAN mit der FritzBox verbinden und dann wie ein Festnetztelefon nutzen. Voraussetzung für die Verbindung zwischen Smartphone und FritzBox ist FritzOS 7.20 oder neuer, sowie iOS 14 . Die Smart Home App von AVM dient der Bedienung von DECT-Geräten im Netzwerk, hilft zum Beispiel Daten der Heizungssteuerung auszulesen oder um schnell Einstellungen zu ändern.