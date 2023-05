Media Markt: FritzBox 7590 AX + Repeater 1200 AX zum Bestpreis

Auch in dieser Woche bietet Media Markt das Bundle aus AVM FritzBox 7590 AX und dem Fritz!Repeater 1200 AX stark reduziert an. Mit einem Tiefpreis von 279 Euro ist das praktische Set für Internet, Telefonie, Smart-Home und Co. deutlich günstiger als beim Einzelkauf.

Einmal mehr überzeugt im Online-Shop das Preis-Leistungs-Verhältnis des günstigen AVM-Bundles , das sich am DSL-Anschluss bestens eignet, um ein starkes Mesh-WLAN mit Wi-Fi 6 Technologie aufzubauen.Die AVM Fritz!Box 7590 AX ist ein leistungsstarker WLAN-Router, der die neueste Wi-Fi 6 (802.11ax) Technologie unterstützt. Dieses Modell bietet hohe Geschwindigkeiten, verbesserte Reichweite und Stabilität für anspruchsvolle Heimnetzwerke. Die Fritz!Box 7590 AX verfügt über ein integriertes DSL/VDSL-Modem, das sowohl für herkömmliche als auch für Supervectoring-Anschlüsse geeignet ist.Darüber hinaus bietet sie Telefonie-Funktionen für DECT, IP und analoge Anschlüsse, sowie eine benutzerfreundliche Oberfläche zur einfachen Verwaltung und Konfiguration des Heimnetzwerks. Zusätzliche Anschlussmöglichkeiten wie 4 Gigabit-LAN-Ports, USB 3.0-Anschlüsse und eine NAS-Funktionalität runden das umfangreiche Angebot ab.Der AVM Fritz!Repeater 1200 AX ist ein kompaktes, leistungsstarkes Gerät zur Erweiterung Ihres WLAN-Netzwerks. Er unterstützt ebenfalls Wi-Fi 6 (802.11ax) für eine verbesserte Netzwerkabdeckung und höhere Datenübertragungsraten. Durch die Verwendung von Mesh-Technologie kann der Repeater nahtlos in das Fritz!Box-Netzwerk integriert werden, sodass Sie eine optimale WLAN-Abdeckung in Ihrem gesamten Zuhause erreichen können.Weiterhin verfügt der Fritz!Repeater 1200 AX über einen Gigabit-LAN-Port, der es ermöglicht, kabelgebundene Geräte in das erweiterte WLAN-Netzwerk einzubinden. Die einfache Einrichtung und Verwaltung über die Fritz!Box-Oberfläche (FritzOS 7.51) oder die Fritz!App machen diesen Repeater zu einer benutzerfreundlichen Lösung für eine bessere WLAN-Abdeckung.