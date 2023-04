Fehler behoben: AVM liefert für viele Fritzboxen neue Laborversionen

Bei AVM hat man heute gleich für eine Vielzahl seiner Router neue Laborversionen des FritzOS 7.51 bereitgestellt. Zu den acht Fritzboxen, die frische Firmware bekommen, zählen die Modelle 7490, 7510, 7520, 7530, 7590, 7590 AX sowie 4060 und 4040.

FRITZ!Box 7520, 7510 (21.04.2023)

FRITZ!Box 7590 AX, 7590, 7530, 7490 (21.04.2023)

FRITZ!Box 4060, 4040 (21.04.2023)

Fehler werden behoben

Weiter geht es mit dem fleißigen Release-Rhythmus bei AVM, dieses Mal pünktlich zum Start ins Wochenende. Zum heutigen Freitag liefern die Berliner Netzwerkspezialisten eine angepasste Version des aktuell neuesten FritzOS-Labors in der Version 7.51. Wir hatten in der Vergangenheit wiederholt über neue Funktionen berichtet, hier empfehlen wir einen Blick in unser WinFuture Fritzbox-Special . Mit dem heutigen Update schafft man aber vor allem Probleme aus der Welt.Bleibt für heute also eine Liste an Fehlerbehebungen. Die führt AVM auf der Labor-Seite zwar für jedes Modell einzeln auf, die Anpassungen sind aber über alle Modelle hinweg die gleichen. Beim WLAN wurde ein Fehler beim Senden mit 160-MHz-Kanalbandbreite im 5-GHz-Band behoben. Auch Probleme, die nach der Deaktivierung des WLANs bei einem fest eingestellten Kanal aufgetreten waren, sind jetzt ausgeräumt.Bei den anderen Anpassungen handelt es sich ausschließlich um Korrekturen am Nutzerinterface. Auf der Seite "Heimnetz /Netzwerkeinstellungen" wurden Änderungen vor dem Update nicht korrekt dargestellt. Das galt auch für fehlerhaft dargestellte Powerline-Geräte nach Ausschalten der Funktion. Zu guter Letzt wurde ein Fehler ausgeräumt, bei dem unter gewissen Umständen einzelne Seiten der Benutzeroberfläche ohne Inhalt geblieben waren.