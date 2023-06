Nächste FritzBox bekommt Funktionsupdate mit Energiesparmodus

AVM hat für eine weitere FritzBox das angekündigte Funktions-Update fertiggestellt. Die Glasfaser-FritzBox 7590 AX erhält damit ab sofort einen neuen Energiesparmodus und Verbesserungen beim Wechsel der FritzBox im Netzwerk.

Neue Funktionen in FritzOS 7.56 Im neuen Energiesparmodus werden WLAN, LAN und USB besonders stromsparend bei verringerter Leistungsfähigkeit betrieben

Neuer Assistent überträgt alle wichtige Einstellungen zu Internet, Telefonie und WLAN sowie Verbindungen zu Mesh-, Telefonie- und Smart Home-Geräten auf eine neue FritzBox

Online-Update starten

Zusammenfassung FritzOS 7.56-Update für FritzBox 7590 AX verfügbar

Neue Funktionen: Energiesparmodus und Einstellungs-Assistent

Update kann automatisch ausgeführt oder manuell angestoßen werden

Sicherheitsfunktionen werden mit jedem Update aktualisiert

In den letzten Wochen haben wir viel über die Neuerungen und Verbesserungen im FritzOS berichtet. Die ersten Geräte wurden bereits mit der neuen Firmware versorgt . Jetzt startet das Update auch für die FritzBox 7590 AX.AVM hat dabei am Energiesparmodus gearbeitet. Laut dem Unternehmen werden WLAN, LAN und USB in diesem neuen Energiesparmodus besonders stromsparend bei verringerter Leistungsfähigkeit betrieben. Der Energiesparmodus lässt sich jederzeit an- oder ausschalten. Die zweite große Änderung ist ein neuer Assistent, der alle im Netzwerk festgelegten Grundeinstellungen auf eine neue FritzBox übertragen kann. Damit spart man Zeit und eventuell Stress, da man im Grunde da weitermachen kann, wo man mit seinem alten Fritz-Router aufgehört hat. Das funktioniert auch, wenn man eine weitere FritzBox hinzufügt, also nicht nur, wenn man eine alte ersetzt.Die Firmware steht für Nutzer dieser FritzBox über die Nutzeroberfläche (fritz.box) und auf der Webseite des Herstellers bereit. Tipps für das Update und Hinweise zu der neuen Version gibt es direkt bei AVM und in den Update-Benachrichtigungen. Das Update wird allen Nutzern empfohlen.Das Update wird automatisch nach und nach angeboten, kann aber auch manuell angestoßen werden, wenn man es zeitnah beziehen möchte. Updates können einfach über die Online-Nutzeroberfläche durchgeführt werden. Dazu ruft man im Webbrowser "fritz.box" auf. Dort befindet sich der Menüpunkt Assistenten/ "Update" oder "Firmware aktualisieren" und man folgt den Anweisungen. AVM schreibt, dass grundsätzlich mit jedem neuen FritzOS-Update auch die Sicherheitsfunktionen aktualisiert werden, und man daher verfügbare Updates am besten schnellstmöglich durchführen sollte.