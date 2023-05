AVM testet neuen Energiesparmodus für Glasfaser-FritzBoxen

Der Internetspezialist AVM hat eine neue Runde Labor-Updates für die Glasfaser-Router FritzBox 5590 und 5530 Fiber gestartet. Diese beiden Geräte bekommen jetzt unter anderem einen neuen Energiesparmodus und einen System-Assistenten, der wichtige Einstellungen übernimmt.

Tipps für die Installation

Neue Funktionen und Verbesserungen in FritzOS 7.51 Unterstützung für die Verwendung von bis zu 10 Einzelrufnummern (MSNs) im Telefontarif "Telekom CompanyFlex"

Im neuen Energiesparmodus werden WLAN, LAN und USB besonders stromsparend betrieben

Neuer Assistent überträgt alle wichtige Einstellungen zu Internet, Telefonie und WLAN sowie Verbindungen zu Mesh-, Telefonie- und Smart Home-Geräten auf eine neue FritzBox.

Verbesserungen und Fehlerbehebungen: NTP-Interoperabilität durch bessere Abschätzung der Abweichung der Hardware-Uhr verbessert

Optimierter Wechsel von öffentlichen DNS-Servern auf Provider-seitige DNS-Server

Optimierung der Bandbreitenreservierung im Heimnetz durch Anpassung an die übermittelte Downstream-Rate

Bandbreite für das Heimnetz reservieren" funktionierte nicht mit IPv6

Bei Routing des gesamten IPv4-Datenverkehrs über eine WireGuard-VPN-Verbindung wurden einkommende Rufe unter Umständen nicht signalisiert

Eine IPv6-Präfixfreigabe eines vorherigen "veralteten" Präfix für einen nachgelagerten Router wurde unter Umständen nicht gelöscht

Einige IPv6-Einstellungen konnten ohne Bestätigung des zweiten Faktors geändert werden

In der Kindersicherung traten Probleme in Funktion und/oder Anzeige bei bestimmten Einsatzszenarien auf

Interoperabilität von IPSec-VPN-Verbindungen zu LANCOM-Gegenstellen u. a. bei Nutzung von VNC und RDP - bei eingeschalteter Paketbeschleunigung - nicht gegeben

Kindersicherung: Das Einlösen von Tickets für Geräte mit dem Standard-Profil funktionierte nicht

Repeater nutzten für die initiale Zeitermittlung zum Teil externe NTP-Server, obwohl die vorgeschaltete FritzBox einen NTP-Server anbot

Unter Umständen erfolgte ein Wechsel auf öffentliche DNS-Server, obwohl der aktuelle DNS-Server erreichbar war

Unter Umständen erfolgte zu frühes Umschalten auf öffentliche DNS-Server

VPN: Beim Konfigurieren einer IPsec-LAN-LAN-Verbindung wurde die Adresse der FritzBox nicht vorgeschlagen

Verhalten bei Anmeldungen von WLAN-Geräten auf 2.4 GHz verbessert

Falsche Verbindungsdarstellung auf der Seite "Heimnetz > Mesh" der Benutzeroberfläche bei Einsatz bestimmter Powerline-Adapter zusammen mit einem Netzwerkswitch

Falsche Verbindungsdarstellung auf der Seite "Heimnetz > Mesh" der Benutzeroberfläche nach Wechsel der Verbindung eines Repeaters

Robustheit bei der Behandlung von inkonsistenten Daten in Telefonbüchern des Anbieters Apple erhöht

Veraltete Einträge aus der Liste der Telefonie-Anbieter entfernt

Support für DECT Headsets der Sennheiser EPOS Serie für ausgehende Rufe und Heranholen per Headsettaste

Die Anzeige zur Update-Suche bei Geräten im Mesh war in bestimmten Fällen unpassend

Geräte mit einem Punkt im Namen konnten nicht mehr umbenannt werden

Mögliche fehlende Darstellung von IP-Adressen konnte Folgefehler verursachen

Ereignisse von Repeatern wurden teilweise doppelt im Ereignisprotokoll geführt

Im Ereignisprotokoll gab es zu viele Ereignisse zu geänderten Einstellungen

Push Service "Änderungsnotiz" sendete zu oft Informationen zu vermeintlich neuen Portfreigaben

Internetverbindung mit Benutzername/Kennwort unterstützt für Mobilfunkstick Alcatel IK41VE1 IoT/M2M 4G (MBIM) WebDAV - Online-Speicher nicht nutzbar, wenn Land "Spanien" eingestellt ist

Das hat das Unternehmen heute angekündigt. Damit startet jetzt die Arbeit an FritzOS 7.51 für FritzBox 5590 Fiber und FritzBox 5530 Fiber. Wer eines dieser Modelle besitzt und beim Betatest mitmacht, bekommt jetzt ein neues Update.Neben den neuen Funktionen werden eine Reihe von Verbesserungen und wichtige Fehlerbehebungen für die neue Firmware getestet. Wir haben die komplette Liste der Änderung am Ende dieses Beitrags aufgeführt.Zu den Verbesserungen zählen im Übrigen einige interessante Änderungen: So wurde die NTP-Interoperabilität optimiert, die Bandbreitenreservierung überarbeitet und die Anmeldungen von WLAN-Geräten auf 2.4 GHz verbessert.Laut AVM werden nur nicht an den Provider gebundene Modelle im Betatest unterstützt. Die neuesten Downloads gibt es für alle Modelle im Labor-Programm auf einer Übersichtseite des Herstellers, dort findet man auch immer weitere Tipps für die Erstinstallation. Genaueres zu den einzelnen Neuerungen und Verbesserungen erfährt man wie immer bei AVM . Aktuell ist FritzOS 7.51 nur im Rahmen der experimentellen Labor-Updates verfügbar. Wann der Start für alle Nutzer geplant ist, ist bisher nicht bekannt.