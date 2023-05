iPhone 15 (Plus): Großer Megapixel-Sprung für "günstige" Modelle

Mit der Vorstellung der iPhone 15-Familie im Herbst soll Apple nicht nur die Kameras der Pro-Modelle aufwerten, auch die "günstigeren" Smartphone dürften Analysten zufolge von einem Megapixel-Sprung profitieren. Von einst 12 Megapixel soll es 48 Megapixel gehen.

Ist der September-Release in Gefahr?

Von diesem deutlichen Sprung geht zumindest Jeff Pu aus. Der oft gut informierte Analyst ist bei der in Hongkong ansässigen Investmentfirma Haitong International Securities tätig und lieferte entsprechende Hinweise innerhalb einer Forschungsnotiz (via MacRumors ) an seine Anleger. Demnach könnte Apple die Modelle iPhone 15 und iPhone 15 Plus in diesem Jahr auf den Stand des iPhone 14 Pro (Max) bringen, dem im letzten Jahr ein Upgrade auf 48 Megapixel spendiert wurde.Pu spricht von einem neuen "dreifach gestapelten" Sensor, der nicht nur mehr Megapixel liefern, sondern zudem mehr Licht für eine bessere Bildqualität einfangen soll. Die neue Kamera-Ausstattung des iPhone 15 (Plus) kommt allerdings scheinbar nicht ohne Schattenseite. Informationen aus der Lieferkette besagen, dass die Ausbeute bei der Produktion des neuen Sensors vergleichsweise gering sein soll. Entsprechend könnte es bei den Basismodellen des neuen iPhones zu Lieferverzögerungen kommen.Dem Analysten zufolge soll Apple weiterhin an einer Vorstellung im September 2023 festhalten. Trotz geringerer erster Chargen des iPhone 15 (Plus) liegt der Fokus in Cupertino ohnehin auf dem leistungsstärkeren iPhone 15 Pro (Max) mit Apple A17 Bionic-Chip, einem Triple-Kamera-System mit deutlich mehr Zoom-Optionen und einem leicht aufgefrischten Design samt Titanrahmen.Die durchaus gravierenden Unterschiede zwischen normalen iPhones und Pro-Modellen sorgten in der Vergangenheit bereits für eine Verschiebung der Kaufgewohnheiten. Vor allem das iPhone 14 Plus galt bis zuletzt als Ladenhüter , da sich die Hardware nur geringfügig vom Vorjahresmodell abheben konnte. Mit der möglichen Einführung der Dynamic Island-Frontkamera, dem Megapixel-Schub für die Hauptkamera und USB-C könnte sich das allerdings ändern.