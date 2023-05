Twitter bestätigt Datenleck: Circle-Tweets wurden öffentlich angezeigt

Twitter verfügt seit einiger Zeit über eine Funktion, Tweets nur an einen bestimmten Personenkreis zu richten. Aufgrund einer Sicherheitslücke kamen die eigentlich privaten Nachrichten jedoch bei allen Nutzern zum Vorschein. Der Konzern hat den Sicherheitsvorfall nun bestätigt.

Twitter Circle wurde im August eingeführt

Zusammenfassung Twitter bestätigt Sicherheitsvorfall: Circle-Tweets waren nicht privat.

Problem sofort behoben, Ursache bleibt unklar.

Reichweite einstellbar, Personenkreis max. 150 Leute.

Nutzer informiert, Sicherheitswarnung an Mail-Adressen verschickt.

Twitter Circle seit August 2022 verfügbar.

Twitter

Wer das Circle-Feature des Kurznachrichtendienstes nutzt, möchte bestimmte Inhalte nur an festgelegte Kontakte senden. Normalerweise sollten nur dem Circle hinzugefügte Personen mit den geteilten Tweets interagieren können. Im April ist dann einigen Nutzern aufgefallen, dass ihre Timeline fremde Circle-Tweets enthält. Weshalb es zu diesem Datenleck gekommen ist, bleibt unklar. Zudem ist nicht bekannt, wann das Problem behoben wurde.Twitter hat die womöglich betroffenen Nutzer in den letzten Tagen informiert und eine Sicherheitswarnung an die Mail-Adressen verschickt. Das Social-Media-Unternehmen weist darauf hin, dass das entsprechende Konto womöglich von einem Sicherheitsvorfall betroffen war, der sich im April 2023 ereignet hat. Eine Schwachstelle hat dazu geführt, dass Circle-Tweets nicht mehr privat waren. Das Sicherheitsteam soll das Problem jedoch erkannt und "sofort behoben" haben. Anschließend wurde untersucht, woher der Fehler stammt. Hierzu wurden allerdings keine Details veröffentlicht.Die Twitter Circle-Funktion wurde im August 2022 eingeführt und zuvor mehrere Monate lang getestet. Bevor ein Tweet versendet wird, kann jeder Nutzer die Reichweite einstellen. Als Optionen stehen "Alle" oder "Twitter Circle" zur Auswahl. Der Personenkreis kann aus bis zu 150 Leuten bestehen und jederzeit beliebig angepasst werden.