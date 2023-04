Musk macht lange Tweets noch länger: Twitter jetzt mit 10.000 Zeichen

Twitter erhöht erneut die Zeichenbegrenzung für Tweets - allerdings nur für bezahlende Nutzer. Twitter-Blue-Abonnenten bekommen demnach nun die Möglichkeit, bis zu 10.000 Zeichen auf einmal zu veröffentlichen - angefangen hatte das Netzwerk einst mit 140 Zeichen.

Kurz und knapp, reduziert auf das "wesentliche" - so waren die Mitteilung, die man über Twitter verschicken konnte, ganz zu Beginn des Dienstes gedacht. Irgendwann wurde das Limit auf 280 verdoppelt und wer mehr zu sagen hatte, machte das einfach in Form von Threads.Nun gibt es eine neue Änderung für das Zeichen-Limit. Ganz überraschend kommt das nicht. Twitter-Chef Elon Musk kündigte Anfang März an, dass er "lange Tweets noch länger machen wird". Auch wenig überraschend: die neue Testlänge soll mehr Bezahl-Kunden für das Twitter-Blue-Abonnement anlocken.Das Unternehmen hat die bisherige Grenze von 4.000 Zeichen (nur nutzbar als Twitter-Blue-Kunde) mehr als verdoppelt und bietet ab sofort Unterstützung für Tweets mit einer Länge von bis zu 10.000 Zeichen an. Zudem unterstützt die Website jetzt die Textformatierung durch Fett- und Kursivschrift, sodass die Verfasser von Inhalten diese Elemente verwenden können, um potenziell große Textblöcke aufzulockern.Mit den langen Tweets hat Twitter eine verhältnismäßig neue Zielgruppe ins Visier genommen: Nutzer, die mit ihren Beiträgen Geld verdienen wollen. Das Unternehmen hatte dabei vor Kurzem die "Super Follows" in "Abonnements" umbenannt und ermöglicht es dort den Nutzern, 3, 5 und 10 Dollar pro Monat für exklusive Inhalte zu verlangen, darunter auch Chats in Spaces, die nur für Abonnenten zugänglich sind. Die Einnahmen gehen zu 100 Prozent an die Nutzer. Twitter hatte erklärt, zumindest in den nächsten 12 Monaten nichts von den Einnahmen als Provision einzubehalten.