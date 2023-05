Mehrere "verifizierte" Twitter-Konten verbreiteten Atomkrieg-Panik

Eigentlich sollte die Twitter-Verifizierung genau so etwas verhindern, zumindest vor der Übernahme durch Elon Musk . Denn seinerzeit wurde man nach bestimmten Kriterien als vertrauenswürdig eingestuft, heute bekommt jeder einen blauen Haken. Das nutzen nun einige aus.

Fake-Konten schüren Angst

Zusammenfassung Twitter-Verifizierung: vor Musk-Übernahme vertrauenswürdige Personen, heute frei zugänglich.

Krieg in der Ukraine: Tragisch, tödlich, verbreitet Angst in anderen Teilen der Welt.

Drohnen im Kreml: Explodierten, aber kein echter Schaden.

Fake-Nuklearangriff: Verbreitet über Twitter-Konten mit blauem Haken.

Der Krieg in der Ukraine ist für die Bewohner der umkämpften Gebiete tragisch und tödlich, doch auch in anderen Teilen der Welt hat das viel Angst ausgelöst. Seither blicken viele besorgt in Richtung der Kriegsgebiete sowie Russland, denn viele haben die Sorge, dass sich dieser Konflikt ausweiten könnte.In der Tat hat der Krieg längst auch Russland erreicht, zumindest in kleinem Maßstab bzw. punktuell. Das war besonders gut diese Woche zu sehen: Denn zwei Drohnen, deren Ursprung wohlgemerkt noch nicht bekannt ist, sind im oder über dem Kreml explodiert. Einen echten Schaden richteten diese zwar nicht an, viele hatten aber die Sorge, dass der russische Despot Wladimir Putin diesen vermeintlichen Angriff zum Anlass für eine Ausweitung des Krieges nehmen könnte.Eine Ausweitung gab es auch bzw. dennoch, allerdings war diese ein Fake. Denn wie Vice berichtet, haben mehrere Konten auf Twitter sowie ein YouTube-Kanal Fehlinformationen zu einem möglicherweise bevorstehenden nuklearen Schlag verbreitet.Ohne jegliche Beweise wurde auf diesen Konten u. a. behauptet, dass russische Militärjets mit Nuklearwaffen bestückt wurden, die als Ziel die ukrainische Hauptstadt Kiew haben. Dabei waren auch die Namen der Twitter-Konten bewusst so gewählt, dass sie echt klingen: "Wir prüfen derzeit Gerüchte über eine nukleare Bewegung in Russland", schrieb etwa der Account mit dem Namen "DEFCONWarningSystem". Das spielt auf das DEFCON-System an, also den Alarmzustand der US-Streitkräfte.Das Problem dabei: Dieser und auch andere Konten dieser Art sind mit einem blauen Haken versehen. Eine solche "Verifizierung" ist natürlich mittlerweile gegen Bezahlung zu bekommen, erweckt aber in diesem Fall den Eindruck, als würde es sich hier um eine staatliche bzw. offizielle Warnung handeln. Erst später wurde das Konto mit einer Anmerkung versehen, wonach es "in keiner Verbindung zu einer Regierungsbehörde steht" und man sich nicht auf diese Tweets verlassen sollte.Das war auch kein Einzelfall, es gab gleich mehrere Konten von angeblichen Organisationen und auch einzelnen Personen, die eine derartige Atompanik schürten - und sie alle hatten einen blauen Haken gemeinsam.