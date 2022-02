Apple WatchOS 8.4.1 ist da: Apple startet Bugfix für neuere Modelle

Apple hat nur wenige Tage nach dem Start von WatchOS 8.4 eine weitere neue Version für die Apple Watch herausgegeben. Das Firmware-Update adressiert einige Fehler und steht nur für neuere Modelle ab der Apple Watch Series 4 parat.

Es gibt dieses Mal keine aussagekräftigen Release-Notes

So bekommt ihr das Update schnellstmöglich

Laut Medienberichten musste Apple nach der Freigabe von WatchOS 8.4 eingestehen, dass es bei einigen Apple-Watch-Nutzern zu Problemen gekommen ist. Daher hat der Konzern nur wenige Tage nach der Freigabe nun eine weitere Aktualisierung nachschieben müssen und verteilt nun an Nutzer der Apple Smartwatch das neue WatchOS 8.4.1. Laut dem Online-Magazin AppleInsider handelt es sich um ein kleines Update, das sich wahrscheinlich auf Fehlerbehebungen und Sicherheitsaktualisierungen konzentriert.Die neue Version 8.4.1 steht für die Apple Watch Series 4, Series 5, Series 6 und Series 7 zur Verfügung. Details zu den Änderungen sind bisher nicht bekannt geworden. Apple meldet in den Release-Notes, mit denen das Update auf dem phone angekündigt wird, nur die Behebung von Fehlern ab der Series 4 und nennt keine Einzelheiten.Am schnellsten läuft das Update, wenn man es über ein gekoppeltes iPhone und die Watch-App sucht und dann startet.Steht eine Software-Aktualisierung zur Verfügung, wird sie unter Allgemein/ Software-Update/ Installieren angezeigt. Nutzer, die automatische Updates bestätigt haben, erhalten die neue Version, sobald sie während der nächsten verfügbaren Ladezeit heruntergeladen und installiert werden kann. Apple versucht die Installation dann, sobald ihr eure Uhr das nächste Mal zum Aufladen anschließt und sie sich im WLAN befindet. Wer das Update forciert sucht, lädt und die Apple Watch an die Ladestation anschließt, bekommt das Update sofort bei Verfügbarkeit.